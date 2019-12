Pětina lidí zastává názor, že obchody prodávající potraviny by měly být zavřené jen po některé svátky. Se zavírací dobou v neděli souhlasí třetina respondentů. Každý pátý uvedl, že by obchody měly mít otevřeno pořád. Platí přitom, že více si to přejí muži než ženy, a také vzdělanější lidé.

Průzkum dále zjišťoval, zda by měl stát v otázce otevírací doby obchodů rozlišovat jejich velikost, jak je tomu nyní. Na 64 procent lidí si myslí, že by tomu tak být nemělo, pro odlišný přístup k obchodům různých velikostí je necelá pětina (18 procent). Stejný podíl lidí na to nemá názor.

Nakupování v obchodech je většinou doprovázeno zvukovým podkresem. Úplné ticho by v obchodě ocenilo 18 procent respondentů. Téměř třetina lidí (29 procent) preferuje při nakupování hudbu bez mluveného slova a reklam. Čtvrtina se přiklání ke kombinaci akčních nabídek daného obchodu a hudby. Pětina by ráda při nakupování poslouchala rádio.

Zde je patrný rozdíl mezi mladší a starší generací. Zatímco mladí lidé preferují hudbu bez jakýkoliv dalších vstupů a ticho si chce jen každý desátý, u lidí starších 45 let si klid přeje už každý čtvrtý.