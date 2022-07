Průměrná sazba spotřebitelských úvěrů v květnu opět vzrostla

Nárůst byl v minulém měsíci větší než v dubnu. Na obdobné úrovni pohybovala hodnota sazeb naposledy v létě roku 2018. Důvodem ke zvyšování úrokových sazeb je zejména zvýšení dvoutýdenních repo sazeb České národní banky o 1,25 procentního bodu.

Bankovní rada ČNB na svém posledním zasedání oznámila navýšení na sedm procent, čímž opakovaně zareagovala na nárůst inflačních tlaků v české ekonomice. Ačkoli bylo zvýšení sazby deklarováno předem minimálně o tři čtvrtě procentního bodu, ve skutečnosti přišlo ještě další půlprocentní navýšení. Trend se následně promítá i v úrokových sazbách bank. Většina z nich ovšem zavádí úrokové sazby od určité výše, v konečné výši úroku zohledňují celkové zhodnocení klienta nebo například pojištění úvěru.

Vlivem rostoucí inflace a zvyšujících se cen energií stoupá počet domácností, které se dostávají do finanční tísně. Kvůli zdražování téměř všech komodit, které se promítá ve všech odvětvích, naráží lidé na možnosti svých rozpočtů, uvedla analytička hypotečních a spotřebitelských úvěrů Broker Consulting Michaela Pudilová. V případě pokrytí výdajů na chod domácnosti není podle ní rozhodně krátkodobé řešení ve formě spotřebitelského úvěru vhodné. Může sice pokrýt jednorázovou platbu za vyúčtování energií, ale spíš je to rychlá cesta do dluhové pasti, varovala.

Možná více než kdy jindy má smysl finanční plánování, díky kterému lze v budoucnu překlenout i období, kdy se může finančně dařit méně. "Na místě je důslednější plánování příjmů a výdajů v rozpočtech jednotlivých domácností a jednotlivců," upozornila Pudilová.