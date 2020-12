Sdružení: Dopad dohody o brexitu nebude na české firmy dramatický

"Obchodní dohoda (mezi EU a Británií) je v první řadě nástrojem politickým, až pak ekonomickým. Proto její uzavření je důležité jako deklarace toho, že britská i unijní ekonomika spolu budou dále pokračovat 'v míru' a budou vždy hledat dohodu - ne vždy ji ale najdou. To je zásadní dobrá zpráva, kterou je třeba říkat hlasitě podnikům i investorům na obou stranách," uvedl Blažek.

Přesun výroby z Británie je podle něj šancí pro Česko. Je nutné ale zlepšit v ČR investiční prostředí, zvýšit investiční pobídky a zaměřit se na investice, které česká ekonomika více chce, například centra sdílených služeb. Bezbariérový styk v rámci EU má v nákladech, času, jednoduchosti i společných sdílených pravidlech svou přitažlivost, dodal.

České investice v Británii budou nadále dobře chráněny a není třeba se bát o to, že by nebyly v Británii vítány, uvedl dál Blažek. Co bude mnohem více potřeba, je zastupování českých zájmů v Británii na bilaterální úrovni. Česko by podle něj mělo zvolit individuální přístup a snažit se dostat do ČR britské firmy a britské zaměstnance.

I v případě dohody se dají podle Blažka čekat dopady do celní politiky, tedy zvýšení cel a nákladů na obchod, a tím zvýšení cen a průtahy s dovozem a vývozem. Rovněž pravděpodobně přijdou i jistá omezení sortimentu, u kterého se nevyplatí podstupovat administrativně náročnější procesy.

Střednědobě se dá čekat ústup od používání anglického práva v evropských obchodních vztazích, což je škoda, upozornil Blažek. Bude to ústup od větší jistoty, praktičnosti i transparentnosti anglického práva a rozhodování soudů, dodal.

EU a Británie uzavřely dohodu, která bude určovat jejich vztahy od ledna příštího roku, kdy skončí přechodné období po brexitu. Británie po referendu z roku 2016 a letech vnitřních politických bojů opustila EU letos 31. ledna. Členem evropského bloku a jeho předchůdců byla 47 let. Do konce letošního roku je ještě v takzvaném přechodném období. Vyjednaná dohoda bude určovat to, podle jakých pravidel se vztahy mezi ní a evropskou sedmadvacítkou budou řídit od 1. ledna 2021.