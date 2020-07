Šéf představenstva Škoda Auto Bernhard Maier končí ve funkci

Do čela české automobilky byl Maier povolán v listopadu 2015. Škoda pod jeho vedením uvedla na trh SUV modely Kodiaq, Karoq nebo Kamiq, firma se během jeho působení zaměřila také na elektromobilitu, digitalizaci a konektivitu.

V poslední době nejde o první změnu v představenstvu Škoda Auto. Od 1. července nahradil Dietera Seemanna zodpovědného za nákup Karsten Schnake. Seemann odešel do předčasného důchodu.

Bernhard Maier zahájil kariéru v roce 1984 ve společnosti Nixdorf Computer AG. V letech 1988 až 2001 pracoval pro společnost BMW AG na různých vedoucích pozicích v Německu i v zahraničí, stal se mimo jiné i vedoucím projektu mezinárodní strategie značek. Působil také ve společnosti Porsche Deutschland GmbH.

"Bernhard Maier je jedním z nejzkušenějších manažerů v koncernu Volkswagen. Ve funkci předsedy představenstva společnosti Škoda Auto výrazně přispěl k dalšímu vyprofilování značky. Jeho léta ve společnosti Škoda Auto patří mezi ta nejúspěšnější v celé 125leté historii automobilky. Za to i za téměř dvě desítky mimořádně úspěšných let, nejprve ve společnosti Porsche a poté ve Škoda Auto Bernhardu Maierovi děkuji," řekl předseda představenstva Volkswagen AG a předseda dozorčí rady Škoda Auto Herbert Diess. Pod koncern Volkswagen Škoda spadá.

