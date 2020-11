Tripartita se neshodla na zvýšení minimální mzdy, rozhodne vláda

Minimální mzda se v posledních letech upravovala vždy od ledna. Letos se zvedla o 1250 korun na 14.600 korun. Jednání o nejnižším výdělku neměla dnes tripartita původně v plánu. Nakonec se tématu věnovala. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák dnešní debatu označil za "nedůstojné dohady".

"Máme naprosto rozdílný pohled. Nejprve musí vláda rozhodnout, jaká bude daň po zrušení superhrubé mzdy, což bude obrovský dopad do čisté mzdy," uvedl Hanák. Podle něj je hrubá chyba, že se nepodařilo prosadit vzorec pro výpočet navyšování minimálního výdělku.

Zaměstnavatelé poukazují na to, že firmy se potýkají s koronavirovou krizí. S minimální mzdou by musely zvýšit také zaručenou mzdu. Ta se vyplácí v osmi stupních podle odbornosti, odpovědnosti a složitosti práce. Pohybuje se od minimální mzdy do jejího dvojnásobku. "Nejde o zvýšení minimální mzdy, ale o navázání na zaručenou mzdu. To dělá velký problém," uvedl Hanák. Dodal, že případné zvýšení zaručeného výdělku o inflaci by pro zaměstnavatele "takový problém nebyl".

Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by na tom čeští zaměstnanci s nízkým příjmem neměli být hůř než jejich kolegové na Slovensku či v Polsku. "Slovensko a Polsko jsou na tom hospodářsky o něco hůře. Na Slovensku výše minimální mzdy při nynějším kurzu je 16.900 korun," poznamenal Středula.

Podle Babiše sociální partneři u minimální mzdy soulad nenacházejí. "Vláda musí nějakým způsobem rozhodnout," uvedl premiér. Kabinet rozhodne podle výsledné podoby rušení superhrubé mzdy, o kterém začne jednat Sněmovna. Koaliční politici mají zatím různé představy o stanovení výše daně z příjmu. "Musíme si to vyjasnit v rámci koalice," dodal Babiš.

Ministerstvo práce v létě navrhlo, aby od roku 2022 nejnižší výdělek odpovídal polovině průměrné mzdy z předloňska. V podkladech pro vládu autoři návrhu uvedli, že pokud by se postupovalo podle jejich vzorce už v příštím roce, minimální mzda by od ledna stoupla z nynějších 14.600 na 17.100 korun. Nejvyšší zaručená mzda by tak dosahovala zhruba předloňské průměrné mzdy, tedy 34.200 korun. Minimální mzdu loni pobíralo podle resortu asi 140.000 zaměstnanců.