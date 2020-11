Výbor podpořil Babišův návrh na zrušení superhrubé mzdy, prošel i plán Pirátů

Babiš chce tento návrh vložit do vládního daňového balíčku. Výbor dnes projednával pozměňovací návrhy a zaujímal k nim stanovisko. Ministerstvo financí premiérův návrh podporovalo.

Pro podporu Babišova návrhu hlasovalo devět přítomných poslanců ANO a jeden poslanec SPD. Poslanci KSČM, která vládu ve Sněmovně toleruje, se zdrželi.

K návrhu vicepremiéra a předsedy koaliční ČSSD Jana Hamáčka, který předkládá sazby 19 a 23 procent, zaujal výbor negativní stanovisko. Také ministerstvo financí jeho návrh odmítlo.

Výbor dnes rovněž podpořil návrh poslance Pirátů Mikuláše Ferjenčíka zvýšit základní daňovou slevu na poplatníka o 180 korun měsíčně. S obdobným návrhem přišel Hamáček, který chce slevu zvýšit ročně na 27.240 korun. K jeho návrhu ale výbor nezaujal stanovisko.

Babišův návrh by představoval výpadek příjmů státního rozpočtu asi 52 miliard korun. Jeho návrh proto navíc obsahuje i novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti a rozvolňuje její pravidla. Proti tomu se postavila Národní rozpočtová rada. Podle ní by jeho návrh pouze zásadním způsobem prohloubil nerovnováhu veřejných financí a nepřinesl by významnější pozitivní dopady na ekonomickou situaci v České republice.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes řekla v reakci na dotazy členů výboru, že ministerstvo podpořilo Babišův návrh, protože obsahuje i rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti. "Umožňuje to, abychom lidem skutečně pomohli," uvedla. Zdůraznila, že bez rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti by nesestavila rozpočet na rok 2022.

Dobré zprávy ze @snemovna. Rozpočtový výbor zaujal doporučující stanovisko k návrhu na zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazby daně z příjmů fyzických osob 15 % a 23% z hrubé mzdy podle návrhu @AndrejBabis. Doporučil poslancům také v 1. čtení schválit návrh rozpočtu na rok 2021. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) November 4, 2020

Poslankyně Starostů Věra Kovářová ministryni vytkla, že i když nynější premiér Babiš superhrubou mzdu kritizoval, odmítal ji zrušit a peníze z jejího zdanění vybíral do státního rozpočtu.

Výbor i přes neutrální stanovisko ministerstva financí podpořil pozměňovací návrhy bývalého předsedy lidovců Pavla Bělobrádka na zvýšení zdanění hazardu. Sazba daně u živých her by se měla zvýšit na 25 procent u loterií až na 55 procent. Ministerstvo financí ale upozornilo, že nárůstem daňové sazby na 55 procent u loterií se zvyšuje riziko rozšíření nelegálního trhu s hazardem.

Výbor nezaujal žádné stanovisko k návrhu premiéra Babiše, který chce také zvýšit sazby zdanění hazardu a zavést tři sazby. Pro doporučující stanovisko k Babišovu návrhu hlasovali pouze tři členové výboru. MF přitom Babišův návrh podpořilo.