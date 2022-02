Zahraniční obchod Česka poprvé od roku 2010 vykázal schodek, téměř 1,46 miliardy korun

Aktualizováno 10:04 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zahraniční obchod České republiky se zbožím vykázal za loňský rok podle předběžných údajů schodek téměř 1,46 miliardy korun, po předloňském zhruba 180 miliardovém přebytku. Bylo to poprvé od roku 2010, kdy se do Česka dovezlo zboží za více peněz, než za kolik se z něj vyvezlo. Důvodem loňského schodku byly zejména vysoké ceny ropy a plynu. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).