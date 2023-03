Ekonomika se je v recesi. Za rok rostla o 2,4 procenta

Stát musí definovat, jaké služby by měl poskytovat. Měl by stanovit, jak má státní správa vypadat. Agendu je potřeba revidovat a zmodernizovat. Nutná je digitalizace. Na sjezdu Odborového svazu státních orgánů a organizací to dnes v Praze řekl premiér Petr Fiala (ODS). Poděkoval úředníkům a dalším zaměstnancům státu za jejich práci. Podle předsedy svazu Pavla Bednáře se odbory změnám nebrání. Žádají ale nejdřív analýzy dopadů.