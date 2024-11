Trumpovo vítězství ohrožuje světovou ekonomiku. Evropa a USA mohou rozpoutat obchodní válku

Trump během kampaně zdůraznil, že například evropské země nespravedlivě využívají amerického trhu, když samy omezují dovoz amerického zboží, jako jsou auta či zemědělské produkty.

Akcie evropských automobilek, jako jsou BMW, Mercedes a Volkswagen, zaznamenaly po Trumpově vítězství pokles o 5 až 7 %. Evropská unie, která již v minulosti zareagovala protiopatřeními na americké celní tarify, nyní připravuje vlastní seznam případných odvetných opatření.

Skupina G7 také vyjádřila obavy a varovala před možností obchodní války, která by mohla podle MMF snížit světovou ekonomiku až o 7 %. Spojené království se po brexitu ocitá ve složité pozici – má se přiblížit EU, která prosazuje vyšší standardy potravin a zemědělských produktů, nebo se vydat vstříc USA, což by však mohlo zkomplikovat obchodní dohodu s Evropou.

Vláda Spojeného království by se mohla pokusit získat výjimku z amerických tarifů nebo se spojit s EU v naději na odvrácení těchto opatření. Pokud se však USA skutečně vydají směrem plošného protekcionismu, hrozí, že příklad budou následovat i menší ekonomiky po celém světě, což by mohlo vyústit v rozsáhlou obchodní válku.

Pokud by Trump skutečně zavedl celní tarify na veškeré zahraniční zboží, mohlo by to mít dalekosáhlé dopady na globální ekonomiku. Cla by zdražila dovoz, což by se promítlo do vyšších cen pro americké spotřebitele, kteří by platili více za zahraniční zboží jako auta, elektroniku nebo potraviny.

Na druhé straně by to mohlo chránit některé americké průmysly před levnější zahraniční konkurencí a podpořit domácí výrobu a zaměstnanost. Zároveň by však pravděpodobně došlo k odvetným opatřením ze strany dalších zemí, což by mohlo vyvolat obchodní válku. Ta by mohla zpomalit světový ekonomický růst a narušit stabilitu globálního obchodu.

Pro Evropu by zavedení cel na veškeré zboží dovážené do USA přineslo významné ekonomické dopady. Evropské výrobky, jako jsou automobily, elektronika či potraviny, by v USA zdražily, což by snížilo jejich konkurenceschopnost na americkém trhu a omezilo export do USA, které jsou klíčovým odbytištěm evropských produktů. Firmy jako BMW, Mercedes nebo Volkswagen by čelily finančním ztrátám.

Evropa by pravděpodobně reagovala vlastními cly na americké produkty, což by vedlo k eskalaci obchodní války, která by zpomalila ekonomický růst obou stran. Navíc by to mohlo zvýšit inflaci v Evropě kvůli růstu cen na americkém trhu, což by mělo důsledky pro obchod i politické vztahy. Evropské státy by se musely rozhodnout, zda vytvoří společnou odpověď, případně zda naváží užší spolupráci s jinými zeměmi proti americkým tarifům.