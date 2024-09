PŮVODNÍ ZPRÁVA | Dodavatelé očekávají zlevnění elektřiny a plynu. Pro EuroZprávy.cz to potvrdilo pět společností

Jako první zlevňování oznámil mluvčí Pražské energetiky (PRE) Karel Hanzelka. „Určitě v tuto chvíli zvýšení cen pro koncové zákazníky nechystáme a ani o něm pro podzim a zimu neuvažujeme. Naopak jsme nedávno oznámili plošné zlevnění elektřiny i plynu pro všechny domácnosti, které nemají fixaci ceny,“ nastínil pro EuroZprávy.cz s tím, že jde asi o 700 tisíc odběrných míst a PRE elektřinu od září zlevní bezmála o 20 %, plyn o 16 %.

Promluvil také o nákupu elektřiny a plynu. Podle něj jde o dlouhodobý a poměrně složitý proces. „Dodavatelé nakupují energetické komodity postupně a s předstihem, často rok i více dopředu. Velkoobchodní ceny se tak v cenách pro koncové zákazníky projevují se zpožděním. V současné době se na ceně pro koncového zákazníka odráží nákupy realizované převážně v roce 2023,“ shrnul Hanzelka.

Dodal, že je situace na velkoobchodním trhu relativně stabilní. „Ceny jsou nižší než v letech 2022 a 2023. Případné výkyvy či kolísání cen má eliminovat právě strategie postupného nakupování komodit,“ poznamenal.

„Můžeme zákazníky ujistit, že dlouhodobě se pro ně snažíme vždy zajistit co nejlepší cenu, k čemuž využíváme sofistikované, ale zároveň i riziko redukující nákupní strategie,“ doplnil mluvčí PRE.

Informace o zlevnění energií potvrdil i mluvčí koncernu E.ON Roman Šperňák. „Už od října přistoupíme k plošnému snížení cen plynu pro naše stálé zákazníky bez fixovaných cen. Jedná se už o druhé plošné zlevnění plynu v tomto roce,“ uvedl pro EuroZprávy.cz.

První letošní zlevnění plynu proběhlo v květnu letošního roku. „Díky dvojímu zlevnění budou mít od října naši stálí zákazníci s nefixovanými cenami své ceny za dodávku elektrické energie nižší o 25 % oproti cenám, které měli na začátku roku,“ přiblížil Šperňák.

„Našim klientům nabízíme férové ceny a potvrzujeme to, že když nám to naše nákupní strategie a vývoj trhu dovolí, snažíme se zlevňovat. Za poslední dva roky už se bude jednat o čtvrté plošné snížení cen pro stálé klienty,“ dodal mluvčí E.ON.

Nižší ceny elektřiny si podle něj zákazníci mohou zajistit tak, že ze základních ceníků s nefixovanými cenami přejdou na fixované dvouleté produkty. „Tuhle možnost jim nabízíme už od června letošního roku, zatím ji využily desítky tisíc klientů a ti, kdo se k takovému kroku rozhodnou, tu možnost stále mají. Úspora jen na dodávce jedné MWh je přes 800 Kč oproti tomu, když jsou klienti na základních cenících na dobu neurčitou,“ upřesnil Šperňák.

Mluvčí skupiny ČEZ Alice Horáková pro EuroZprávy.cz informovala, že ČEZ zlevňoval v letošním roce už několikrát. „Fixované produkty již celkem třikrát, produkty na dobu neurčitou jsme snižovali naposledy v červnu (plyn) a v červenci (elektřina). Celkem se toto poslední zlevnění týkalo 1,7 milionu zákazníků,“ popsala.

„Plyn na dobu neurčitou zlevnil od 1. června o přibližně 17 %. Elektřina pro nejběžnější sazbu D02 je od 1. července o více než 9 % levnější. I nadále se díváme na vývoj cen energií na velkoobchodních trzích, abychom jej případně mohli co nejrychleji promítnout do koncových cen pro naše zákazníky a v nejbližší době oznámíme ceny na rok 2025,“ shrnula Horáková.

Zmínila, že výhled u elektřiny i plynu na příští roky ukazuje stále na postupný pokles velkoobchodních cen. „Rychlost poklesu se ale oproti konci loňského a začátku letošního roku výrazně snížila, ceny neklesají tak rychle, jako dřív,“ uvedla.

Stejně jako mluvčí E.ON i Horáková doporučila fixaci. „Zákazníci, kteří preferují dlouhodobou stabilitu ceny, případně se obávají růstu cen energií do budoucna, mohou zvolit některou z našich fixací. Naopak zákazníci, kteří se neradi váží nebo předpokládají spíše pokles cen v blízké budoucnosti, preferují nefixované produkty,“ podotkla.

„Sezónní cenový růst energií obvyklý pro podzim a zimu je dán vyšší poptávkou a odráží se pouze ve spotových produktech. U spotu je tedy běžné, že zákazník platí v chladných měsících vyšší částky než během těch teplých. Na toto riziko zákazníky, kteří si spotový produkt chtějí sjednat, upozorňujeme,“ sdělila Horáková. Naopak běžné fixované i nefixované produkty jsou koncipovány tak, aby výkyv pokryly a zajistily stabilní cenu po celý rok.

Mluvčí společnosti innogy Pavel Grochál potvrdil snížení rovněž. „V innogy máme naopak pro naše zákazníky dobré zprávy. Připravujeme ještě letos zlevnění některých produktů a nové ceníky plynu i elektřiny s nižší cenou představíme ještě v průběhu podzimu,“ prohlásil pro EuroZprávy.cz.

Odpověď marketingového ředitele a člena představenstva Centropolu Jiřího Matouška, jestli společnost očekává zdražování, byla jednoznačná: „Jedním slovem, neočekáváme. Z pohledu českého trhu, kde je více jak 6 milionů odběrných míst (OPM) na elektřině a přibližně 2,7 miliony OPM na plynu, závěr roku mnoho nezmění,“ uvedl pro EuroZprávy.cz.

Podle něj je důležitý přístup dodavatelů k nákupům komodit. „Stabilní dodavatelé energií s konzervativní nákupní strategií, jako je i Centropol, nakupují pro své zákazníky s předstihem a průběžně. Jejich současné ceny jsou tedy výslednicí cen za postupné nákupy komodit za uplynulých 12 až 20 měsíců a jsou meziročně nižší,“ přiblížil.

„S ohledem na příznivé velkoobchodní ceny energií v březnu a dubnu si dokonce dovolujeme předpokládat, že zodpovědní dodavatelé v tomto období své nákupy urychlili a převážnou část spotřeby svých zákazníků tak již mají ke konci srpna nakoupenou,“ poznamenal Matoušek s tím, že co se bude dít teď, nebude mít velký vliv na klienty stabilních dodavatelů.

Zdůraznil také, že nelze vyloučit mimořádné události typu další eskalace konfliktu na Ukrajině nebo prodloužení plánovaného omezení dodávek plynu z Norska kvůli opravám.

Případný nárůst cen by se ale primárně netýkal stávajících klientů. „Energetický trh zůstává stále velmi citlivý a rychle reaguje na zdánlivě nepodstatné faktory či jen informace o nich. Případný růst cen by se ale nejprve promítl do ceníků pro nové zákazníky, kteří mění dodavatele,“ upřesnil marketingový ředitel Centropolu.

Nákupní ceny podle Matouška ovlivňují hlavně velkoobchodní ceny komodit při průběžných nákupech. „Další položky jsou například náklady na řízení bilance spotřeby, takzvanou odchylku či dokupování komodit na denním anebo vnitrodenním energetickém trhu, kterými vyrovnáváme a aktualizujeme souhrnné spotřební křivky našich klientů,“ uzavřel.