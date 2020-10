Airbus se kvůli koronaviru a propouštění propadl do ztráty

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Evropský výrobce letadel Airbus se kvůli koronavirové krizi a plánovému zrušení 15.000 pracovních míst propadl ve třetím čtvrtletí do ztráty 767 milionů eur (21 miliard Kč). Ve stejném období loni firma naopak vykázala zisk, a to 989 milionů eur. Uvedla to dnes agentura Reuters.