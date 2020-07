Dieselgate: Volkswagen může čelit žalobě v zemích prodeje aut, rozhodl soud EU

Soudní dvůr EU se případem zabýval na popud rakouského soudu. Ten obdržel žalobu od rakouského sdružení spotřebitelů VKI zastupujícího 574 majitelů vozů s nelegálním softwarem. Rakouská strana chtěla vědět, zda případ spadá do její jurisdikce, protože Volkswagen, který sídlí v Německu, příslušnost rakouských soudů zpochybnil.

#ECJ: A motor vehicle manufacturer whose unlawfully manipulated vehicles are resold in other Member States may be sued in the courts of those States #Dieselgatehttps://t.co/ATb3CgbPxg