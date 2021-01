Dopad brexitu: Severoirské obchody si stěžují na nedostatek čerstvých potravin

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Obchody v Severním Irsku nemají dost čerstvých potravin, což dávají do souvislosti s problémy po vystoupení Británie z Evropské unie a s nárůstem byrokracie. Největší britské supermarkety proto vyzvaly vládu v Londýně, aby začala situaci okamžitě řešit, jinak se podle nich situace v nejbližších měsících ještě zhorší. Premiér Boris Johnson to označil za okrajový problém, zboží do Severního Irska podle něj proudí bez větších problémů, uvedla dnes agentura Reuters.