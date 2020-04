Ifo: Podnikatelská nálada v Německu je na historickém minimu

Údaj za březen byl navíc po zpřesnění dat horší, předběžný údaj činil 86,1 bodu. Výsledek za duben je horší, než očekávali analytici v anketě agentury Reuters. Ti čekali hodnotu 80 bodů.

"Nálada v německých firmách je katastrofální," zhodnotil situaci šéf Ifo Clemens Fuest. "Koronavirová krize zasáhla německou ekonomiku plnou silou," dodal.

Na nejnižší úroveň od března 2009 se propadla nálada ve zpracovatelském průmyslu. Na minimu je dílčí ukazatel sektoru služeb - jak co do hodnocení současné situace, tak co se týče výhledu do budoucna.

Ifo se domnívá, že oživení ekonomiky po koronaviru se pravděpodobně nebude podobat písmenu V - tedy že by po prudkém propadu následoval prudký růst. Známky oživení očekává nejdříve v polovině roku.

"Jakkoli jsou dnešní čísla Ifo děsivá, větší problém pro jakékoli předpovědi růstu představuje fakt, že uvolňování omezujících opatření potrvá poněkud déle a bude postupnější, než se původně očekávalo," domnívá se ekonom společnosti ING Carsten Brzeski.

Podle dnes zveřejněného odhadu institutu pro výzkum zaměstnanosti IAB by se počet nezaměstnaných v zemi mohl letos zvýšit o 520.000 a přesáhnout tři miliony. Ještě před pěti týdny týž institut předpokládal, že nezaměstnaných ve srovnání s předchozím rokem přibude 90.000.