Maďarsko se plánuje stát členem Euroasijské rozvojové banky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Maďarsko se plánuje stát členem Euroasijské rozvojové banky (EDB). Na facebooku to dnes napsal maďarský ministr zahraniční Péter Szijjártó, který je na návštěvě Kazachstánu. Země by se tak stala prvním členským státem Evropské unie, který by se připojil k této organizaci, která sídlí v Moskvě a kterou tvoří Rusko s dalšími pěti bývalými státy Sovětského svazu.