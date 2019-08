Index podnikatelské nálady za srpen klesl na 94,3 bodu z červencových 95,8 bodu. Údaj za předchozí měsíc byl upraven směrem nahoru. Analytici v anketě agentury Reuters v průměru odhadovali, že se srpnová hodnota sníží pouze na 95,1 bodu. Vedoucí manažeři hůře hodnotili jak současnou situaci, tak výhled na příštích šest měsíců.

ifo #Geschäftsklimaindex fällt – Der ifo Geschäftsklimaindex ist im August von 95,8 auf 94,3 Punkte gefallen. Die Anzeichen für eine #Rezession in Deutschland verdichten sich https://t.co/oY6slDN9Gq pic.twitter.com/Z3dDdEtl6B — ifo Institut (@ifo_Institut) August 26, 2019

"Náznaky recese v Německu přibývají," uvedl prezident Ifo Clemens Fuest. Ifo se pro účely průzkumu dotazuje na názory zhruba 9000 firem. Výsledný indikátor se obecně považuje za spolehlivé vodítko budoucího ekonomického růstu.

Zlepšení sice v srpnu vykázal i německý automobilový průmysl, který se potýká s problémy, výrazně hůře ale hodnotí situaci ve strojírenství, v chemickém a v elektrotechnickém sektoru. "Ve třetím kvartálu nastane přinejlepším stagnace," poznamenal ekonom Ifo Klaus Wohlrabe.

Hrubý domácí produkt Německa (HDP) se v letošním druhém čtvrtletí snížil o 0,1 procenta. Německá centrální banka minulý týden uvedla, že ekonomika by v létě mohla opět mírně klesnout. To by znamenalo, že Německo by se ocitlo v hospodářské recesi, která se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí poklesu HDP za sebou.