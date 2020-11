Podnikatelská aktivita v eurozóně kvůli lockdownu prudce klesla, PMI je pod hranicí 50 bodů

Souhrnný index, který zahrnuje aktivitu v průmyslu i ve službách, je tak zpět pod hranicí 50 bodů. Ta je předělem mezi růstem a poklesem aktivity. Analytici v anketě agentury Reuters v průměru očekávali menší pokles, a to na 46,1 bodu.

Flash #PMI signalled a sharp downturn across the Eurozone economy in November, as countries introduced more aggressive lockdown measures. #PMI at 45.1 (Oct - 50.0), a 6-month low but still much higher than in the spring lockdown. Read more: https://t.co/ta291Yw2wG pic.twitter.com/7n4ms1vYFZ