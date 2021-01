Pravidla po brexitu jsou noční můrou pro řidiče kamionů, píše Bloomberg

Nová dokumentace, po definitivním odchodu Británie z Evropské unie nezbytná, jim komplikuje život. Není-li v pořádku, zdrží se na hranici na dlouhé hodiny. Vzhledem k tomu, že objem přepravy je pod obvyklou úrovní, problémy se zatím projevují u bran továren a v depech dopravců. Podle sedmi firem, kterých se na situaci ptala agentura Bloomberg, se problémy v následujících dnech, až se doprava vrátí na běžnou úroveň, patrně rozšíří i do přístavů.

"Je to naprostý zmatek," konstatoval David Zaccheo, provozní ředitel spedice Alkaline UK, která pomocí 145 vozů přepravuje zboží mezi Británií a EU. "Co nastane příští týden? A to nyní nejsme ani zdaleka tak vytížení," dodal. Vozy společnosti se podle něj zdržují v Itálii kvůli špatné tranzitní dokumentaci. Návěs, který se měl dostat do Milána, zase uvízl na dva dny v Británii, protože neměl správné doklady.

Mnoho firem se z obav před chaosem na hranicích v týdnech po brexitu rozhodlo předzásobit, anebo dodávky odložit. Dover je tak nezvykle klidný. Objem dopravy zde klesl o 85 procent ve srovnání s loňským průměrem. Má se za to, že aktivita nabere na obrátkách v následujících dnech, a Británie má tím pádem před sebou první z testů své připravenosti na brexit.

Britský ministr dopravy Grant Shapps serveru BBC řekl, že bez správných dokumentů se na hranicích objeví méně než jedno procento vozů. Větší problém podle něj představuje skutečnost, že řidiči mnohdy nemají test na koronavirus, bez něhož do Francie nemohou.

Británie sice uzavřela obchodní dohodu s EU, a vyhnula se tak clům a dovozním kvótám, firmy však nyní musí vyplňovat formuláře, jako jsou celní prohlášení či osvědčení o zdravotní nezávadnosti, které nebyly vyžadovány, když byla Británie členem bloku. Mnoho zákazníků spedic neví, které dokumenty jsou potřeba.

Podle Ellise Blackhama z britské logistické společnosti JJX Logistics, jež přepravuje zboží z Británie do EU, trvalo naložení kamionu farmaceutickým zboží určeným pro Německo šest místo obvyklých tří hodin, protože klient neměl patřičnou dokumentaci.

Jiný zákazník firmě poslal paletu bez dokumentů, která měla být přepravena do Francie, uvedl jiný případ. Klient byl překvapen, když se dozvěděl, že to není možné. Lidé se podle Blackhama s novými postupy a dokumenty sžijí nejdříve v březnu.

Kvůli zmatku, který zkomplikoval proclení, byl blokován v belgickém přístavu přes dva týdny návěs s chemikáliemi, jejž měla přepravit britská společnost Bowker Group. "Pořád se jenom hasí požáry," konstatoval Jason Tiffen, který ve spedici řídí mezinárodní dopravu. "Celní deklaranti jsou přetížení a není jich dostatek," dodal.

Odvětví už dlouho varuje, že chybí vyškolený personál, který vyřídí 400 milionů celních prohlášení, která budou každoročně požadována pro zboží přepravované mezi Británii a EU v hodnotě 13 miliard liber (přes 377 miliard Kč).

Další problém, s nímž se britské společnosti potýkají, představují nová pravidla původu. Ta určují, zda zboží může přes hranice bez clení. Britská maloobchodní společnost Marks & Spencer dnes varovala, že cla a "velmi složitý administrativní proces" výrazně dopadne na provoz firmy v Severním Irsku, České republice a ve Francii.

Generální ředitel spedice Intersped Logistics Ray Murphy jako příklad uvádí objednávku 23 tun kabelu. Zákazník později zjistil, že kabel byl vyroben v Egyptě a obsahem se nekvalifikoval pro bezcelní režim v Británii či EU. Po příjezdu do Řecka by zásilka podlehla clu tři procenta, a tak klient zakázku zrušil, uvedl Murphy.