Průmysl v Německu před vypuknutím pandemie rostl, nyní se čeká masivní propad

Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že německá průmyslová výroba vykáže za únor pokles o 0,9 procenta. Podle statistiků se ale vyrobilo o 1,8 procenta více spotřebního zboží, ačkoli výroba kapitálového zboží o 0,3 procenta klesla.

Dílčí index Ifo, který měří očekávání budoucího vývoje průmyslové výroby, v březnu klesl na minus 20,8 bodu z únorových plus dvou bodů. Podle ekonoma Ifo Klause Wohlrabeho je i toto číslo příliš optimistické, protože jeho organizace obdržela většinu odpovědí do poloviny března. V období finanční krize se index Ifo propadl nejvíce v listopadu 2008, ale i tehdy to bylo pouze o 13,3 bodu.

V Německu jsou podobně jako v jiných zemích teď zavřené továrny, obchody a další podniky, aby se zabránilo šíření koronaviru. S poklesem nejen průmyslové výroby, ale celé německé ekonomiky počítá i německé ministerstvo hospodářství a většina ekonomů.

"Průmyslová produkce zaznamená v březnu a v průměru za druhé čtvrtletí výrazný propad," uvedlo ministerstvo. Dodalo, že náhlé zotavení průmyslu přišlo po dvouleté fázi útlumu.

Objem průmyslových zakázek v únoru podle pondělní zprávy klesl o 1,4 procenta, především kvůli prudkému poklesu zahraniční poptávky. Ministerstvo hospodářství očekává výrazný pokles objednávek v březnu a v dubnu, prudký pokles produkce pak v prvním a ve druhém čtvrtletí.