Firmy nesouhlasí s návrhem přesunu ubytovacích služeb do základní sazby DPH

Česká televize v pondělí uvedla, že podle návrhu ministerstva financí by se měly sloučit snížené sazby DPH, které jsou nyní deset a 15 procent. Nová snížená sazba by měla být 14 procent. Zároveň by se měly do základní 21procentní sazby přesunout některé položky, které nyní jsou v jedné ze snížených sazeb. Ministerstvo financí (MF) dnes upozornilo, že úpravy DPH musí ještě posoudit předsedové koaličních stran. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) nejsou zveřejněné materiály finální návrh, ten vláda představí za měsíc.

Hospodářská komora dlouhodobě prosazuje, aby místo tří byly uplatňovány jen dvě sazby DPH. V tomto zjednodušení systému proto návrh ministerstva financí podporuje. "V čem se ale patrně neshodneme, je snížená sazba DPH. Prosazujeme základní 21procentní sazbu a sníženou desetiprocentní. Do desetiprocentní sazby DPH dlouhodobě doporučujeme přemístit například ubytovací služby. Její uplatnění místo dnešních 15 procentní by vedlo k oživení trhu po koronavirové pandemii a zvyšování počtu pracovních míst," řekl ČTK mluvčí komory Miroslav Diro.

V okolních zemích je podle komory snížená sazba DPH výrazně nižší. Například Německo má sedmiprocentní sníženou sazbu DPH. "Pokud by ČR měla sníženou sazbu nastavenou příliš vysoko, patrně nastane zdražení potravin a služeb, a lidé je budou více nakupovat spíše za hranicemi," varoval Diro. Předpokládá, že návrh není konečný, a že MF o výši snížené sazby a o tom, na jaké výrobky a služby by se nově měla uplatňovat, otevře diskusi i s podnikatelskými organizacemi.

Asociace malých a středních podniků návrh zvýšení sazeb DPH v gastronomii dlouhodobě odmítá jako neefektivní. "V gastronomii se blížíme stavu dokonalé cenové elasticity a zvýšení sazeb DPH nepřinese státu kýžený efekt. V době, kdy ostatní státy (například Slovensko nebo Británie) snižují sazby, aby podpořily covidovou pandemií zasažené obory, česká vláda se jim snaží tímto krokem podkopnout nohy," uvedla generální ředitelka asociace Eva Svobodová.

Ministr financí podle ní nekomunikuje a neřeší návrhy se zástupci oboru a ani nesdílí analýzy, na základě kterých s těmito návrhy přichází. "Naše analýzy tvrdí opak. Zvýšení DPH povede pouze ke zdražení a tím k poklesu poptávky. Ziskovost v oboru klesne o více než 30 procent a zejména na vesnicích a menších městech přestane podnikání v gastronomii dávat smysl," poznamenala.

MF podle ČT plánuje přesun z deseti procent na 21 procent například u ubytovacích služeb, vodného a stočného, tepla, opravy obuvi, kožených výrobku a kol a také u sportovních a kulturních akcí. Zvýšit DPH z deseti na 14 procent chce ministerstvo například u léků, veřejné dopravy, stravovacích služeb, knih, novin a časopisů a bezlepkových výrobků. Naopak snížit DPH z 15 na 14 procent navrhuje u potravin a nealkoholických nápojů, zdravotnických pomůcek, stavebních prací či dětských sedaček.