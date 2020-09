Příběh kávy Ebenica: Radost z dobrodružství a skvělé chuti

Káva z pražírny má totiž kromě kvality a čerstvosti vždy i svůj vlastní příběh. A tak je tomu i u kávy Ebenica – značce z malokarpatského regiónu, která praží výběrovou kávu již více než 10 let. Díky oceněním v soutěžích Coffee Review a Great Taste se stala jednou z nejznámějších značek a nejlepších káv na slovenském, a nyní i na českém trhu. To už ale předbíháme. Podívejme se na příběh této společnosti od úplného začátku.

Jak se zrodila výběrová káva Ebenica?

Marek Fajčík, majitel a zakladatel společnosti Ebenica, odjakživa hledal kvalitu – v práci, ale taky v jídle. Jelikož pracovně hodně cestoval, měl možnost porovnávat kvalitu jídel a nápojů s těmi, které měl doma. Kupodivu zjistil, že i káva, kterou miloval, chutnala za hranicemi vždy lépe. A proto v hledání té nejlepší kávy padlo rozhodnutí: zkusit štěstí s vlastní značkou kávy. A tak se zrodila Ebenica.

První pražené kávové směsi testovali přímo na zákaznících jejich malé kavárničky. Právě zpětná vazba prvních zákazníků dala Markovi Fajčíkovi jasný signál, že jde dobrým směrem. A tak se ze čtyř stolů a malého skladu postupně stala rodinná pražírna kávy. Když pak své nadšení a síly spojily s holandskou značkou Giesen, bylo jasné, že už není cesty zpět. Na tomto profesionálním, 800 kilogramů vážícím pražícím stroji začali pražit své první jednoodrůdové kávy. Tento rok k malému stroji přibyl další, mnohem větší stroj Giesen W45A, který dokáže v rámci jednoho cyklu upražit až 45 kilogramů kávy.

Kvalitní káva je garancí požitku

Dokonalý požitek z kávy je to, co všichni hledáme. Při pití kávy potřebujeme cítit její krásnou vůni a chuť, která by měla být maximálně jemná, no zároveň i dostatečně výrazná a intenzivní. Na jakékoli pálení žáhy, bolesti břicha a jiné nepříjemnosti zapomeňte. U čerstvě pražené kávy Ebenica nic takového nehrozí. Důkazem jsou ostatně i mnohá ocenění, jež tato značka získala.

Oceněné kávy v mezinárodních soutěžích

Po prvním úspěchu v roce 2013, kdy byli čtyři kávy Ebenica vysoce ohodnocené v soutěži Coffee Review, následoval v roce 2019 další úspěch. V mezinárodní gastro soutěži Great Taste získali tři kávy Ebenica zlatou hvězdičku, což je ekvivalent bronzové medaile, která se uděluje vynikajícím produktem s fantastickou chutí. Jelikož toho roku soutěžilo celkově až 12 772 produktů z více než 100 zemí, je to pro malou pražírnu z malokarpatského regionu další krásny úspěch. V kategorii espresso byly oceněny kávy Harmonelle, Gurmano a Brasil Santo Antônio, které spolu s dalšími výběrovými kávami najdete na jejich eshopu www.ebenica.cz.