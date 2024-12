Káva se stává nápojem bohatých. Její cena je hned ze dvou důvodů rekordní

Německý kancléř Olaf Scholz a francouzský prezident Emmanuel Macron se rozhodli zapojit do procesu obnovy Sýrie a spolupracovat s povstaleckými skupinami, které svrhly prezidenta Bašára Asada. Tento krok přichází poté, co Asad údajně opustil Damašek a uprchl do Moskvy, čímž skončila více než padesátiletá vláda jeho rodiny.