Samostudium jazyků versus studium s lektorem: Co je pro vás lepší varianta?

Samostudium, nebo lektor

Pro výuku cizích jazyků se běžně využívá jazykových kurzů, kde je nutná osobní docházka. Odmyslíme si současnou situaci v souvislosti s koronavirovou pandemií, kdy jsou tyto školy zavřené. Zůstaly tedy jen samostudium nebo online jazykové kurzy s lektorem. Co se jeví jako vhodnější? Záleží na vašich finančních možnostech a také tom, co preferujete. Samostudium jazyků je vhodné pro toho, kdo nemá přesně vymezený čas pro učení. Jednou mu to vyhovuje v pondělí, jindy až v pátek.

Důležitý je smysl pro povinnost

U tohoto typu výuky je třeba mít v sobě zakódovaný odpovědný přístup k učení a smysl pro povinnost. Je totiž tak snadné říct, že dnes se učit nebudete. Jenže s takovým přístupem byste daleko nedošli a nic se nenaučili. Pro samostudium lze využít výukové materiály a knihy, které jsou běžně k dostání, a to dokonce v pestré nabídce. Kromě toho se učíte i sledováním filmů v původním znění nebo četbou cizojazyčných knih.

Výhoda výuky s lektorem

V současné době jazyková škola nabízí i možnost studia na dálku. Učení probíhá s odborně vyškoleným lektorem, který žáka vybraným jazykovým kurzem provází. Výhodou je možnost se zeptat na mluvnické jevy, kterým nerozumíte. Pro toho, kdo vyžaduje i osobní kontakt je tento způsob učení cizích jazyků jistě mnohem příjemnější než samostudium. Přitom takto lze studovat odkudkoliv – z domova, z kanceláře i na cestách. Pro velmi vytížené studenty je to ideální forma. Jistě ocení i nabídku interaktivních materiálů nebo možnost si lekce nahrát a kdykoliv je zopakovat.

A čemu dáváte přednost vy? Učíte se raději sami, nebo vám vyhovuje práce s lektorem?