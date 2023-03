Křetínský měl podat nabídku na převzetí celé vydavatelské firmy Editis

Až čtyři miliardy korun hodlá podle posledních zákulisních informací investovat český miliardář Daniel Křetínský do londýnského klubu West Ham United a stát se v něm tak většinovým vlastníkem. Chce tak navýšit svůj aktuální sedmadvacetiprocentní podíl akcií, a to především koupí pětadvacetiprocentního podílu zesnulého Davida Golda. V této snaze však může narazit na pravidla Evropské fotbalové unie UEFA, podle kterých by mohl být problém v aktuálním většinovém podílu Daniela Křetínského v pražské Spartě.