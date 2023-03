Maloobchodní tržby v Česku se už devátý měsíc v řadě meziročně snížily

"Nižší tržby zaznamenal prodej potravin a nepotravinářského zboží. Naopak prodej pohonných hmot v lednu vykázal druhý měsíc v řadě meziroční růst," sdělila vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová. Tržby za nepotravinářské zboží klesly o 9,5 procenta a tržby za potraviny o rovných osm procent. Naproti tomu za pohonné hmoty obchodníci utržili oproti loňskému lednu o 1,7 procenta více.

Ačkoli lednové tržby za potraviny byly meziročně nižší, a tržby za pohonné hmoty naopak vyšší, spotřebitelské ceny podle dřívějších údajů ČSÚ o inflaci v obou kategoriích v lednu meziročně rostly. U pohonných hmot a topných olejů byl dokonce růst cen méně výrazný než u potravin. Činil 3,2 procenta, zatímco potraviny a nealkoholické nápoje zdražily o 24,8 procenta. Přesto dokázaly prodejci paliv na rozdíl od prodejců potravin navýšit tržby.

Tržby za potraviny klesly ve specializovaných prodejnách o 8,8 procenta a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o rovných osm procent. V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se tržby snížily o 0,6 procenta. Internetovým a zásilkovým obchodům tržby klesly o 11,9 procenta.

Z nepotravinářského zboží klesly tržby v lednu meziročně například ve specializovaných prodejnách s výrobky pro domácnost o 14,8 procenta, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o desetinu, s počítačovým a komunikačním zařízením o 3,7 procenta a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 2,6 procenta. Naopak vzrostly tržby v prodejnách s oděvy a obuví o 5,8 procenta a s kosmetickými a toaletními výrobky o 1,8 procenta.

Údaj o maloobchodních tržbách nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel. Meziročně se tržby v této kategorii zvýšily o 1,2 procenta. Z toho za prodej motorových vozidel včetně náhradních dílů stouply tržby o 2,3 procenta, zatímco tržby za opravy o 3,1 procenta klesly.

V meziměsíčním srovnání tržby celkově rostly. U prodeje pohonných hmot stouply o 2,5 procenta. Tržby za potraviny se také zvedly, a to o 1,7 procenta. Naopak za nepotravinářské zboží klesly o 1,1 procenta. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel meziměsíčně vzrostly o rovné jedno procento.

Analytici: Tržby obchodníků ovlivňuje nižší kupní síla, budou dále klesat

Tržby v maloobchodu brzdí klesající kupní síla domácností kvůli vysoké inflaci. Lidem také klesají reálné mzdy a více šetří. Vyplývá to z komentářů analytiků k lednovému vývoji tržeb maloobchodu, který dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Obchodníkům klesají tržby už devátý měsíc, pokles zpomalil z prosincových revidovaných 8,1 procenta na 7,7 procenta. Meziměsíčně tržby v maloobchodě mírně vzrostly, a to o 0,3 procenta.

Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek uvedl, že kupní sílu českých domácností stále ovlivňuje vysoká inflace. V lednu spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 17,5 procenta. Mírný meziměsíční nárůst tržeb maloobchodu v lednu lze podle něj přičíst nákupy ve slevách po Vánocích. "Dokud se konečně neobrátí trend a reálná finanční situace domácností se nezlepší, nelze očekávat, že by tržby v maloobchodu mohly růst," doplnil.

Upozornil také na klesající tržby internetových a zásilkových obchodů, které v lednu meziročně klesly o 11,9 procenta. Tržby se jim snižují už třináctý měsíc v řadě, což podle Dufka souvisí s útlumem po konci pandemie koronaviru. Podle hlavního ekonoma BHS Štěpána Křečka to souvisí s tím, že část zákazníků se po konci pandemie vrátila do kamenných obchodů. Očekává, že v maloobchodu budou tržby dále klesat kvůli snižování reálných příjmů českých domácností. "Do problémů se mohou dostávat menší obchody, kterým rostou výdaje na provoz, ale chybějí jim příjmy od zákazníků," poznamenal.

Hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč uvedl, že na maloobchodní tržby bude mít vysoká inflace a pokles reálných mezd vliv nejméně v letošním prvním čtvrtletí. "Tyto nepříznivé tlaky se mohou dále protáhnout i do jarních měsíců," dodal. Hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil uvedl, že lidé místo utrácení v obchodech musí platit drahé energie nebo šetří. "Zatímco totiž průměrná mzda v závěru roku 2022 meziročně narostla o necelých osm procent, nominální útraty se zvýšily pouze o zhruba šest procent," podotkl. Obchodníci podle něj naráží na schopnost a ochotu zákazníků platit rostoucí ceny. "Za úspěch bychom v sektoru maloobchodu tak považovali, kdyby letošní rok zakončil v reálném poklesu pět procent," dodal.

Podle ekonoma Filipa Pastuchy ze společnosti Deloitte nelze v následujících měsících očekávat zlepšení tržeb maloobchodu. "Dle našeho modelu očekáváme pokles maloobchodních tržeb v tomto roce o 3,8 procenta," uvedl. Hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler uvedl, že přestože byla lednová čísla oproti konci loňského roku nepatrně příznivější, domácnosti budou kvůli vysoké inflaci nadále omezovat spotřebu. "Za celý letošní rok tak maloobchodní tržby dále patrně poklesnou, a to kolem 1,5 procenta," doplnil.

Česká spořitelna očekává za letošní rok pokles maloobchodních tržeb o 3,4 procenta, uvedl analytik Jiří Polanský. "Pro letošní rok čekáme celkově nepříznivý vývoj maloobchodních tržeb," konstatoval. Růsty by se podle něj měly vrátit v roce 2024. Podle hlavního ekonoma Moneta Money Bank Petra Gapka se maloobchodu pravděpodobně nepovede dobře v první polovině roku, kdy lze stále očekávat dvoucifernou inflaci. "Situace by se ale mohla změnit ve druhé polovině roku, kdy by inflace mohla klesnout pod deset procent a kdy spotřebitelé v očekávání lepších zítřků začnou více utrácet," doplnil. Ekonom UniCredit Bank Jiří Pour uvedl, že recese vydrží v české ekonomice minimálně po celé první čtvrtletí, což může mírnit inflační tlaky. "Spotřeba domácností bude výraznou brzdou celoročního růstu HDP," dodal.