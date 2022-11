Nový Hypoindex: Průměrná sazba hypoték stoupla na 6,31 procenta

"Zvýšení této sazby stejně jako snižování v minulých dvou měsících mají na svědomí akční slevy. Ty totiž před slabší zimní sezonou skončily. Nicméně tyto drobné výkyvy jsou součástí běžného fungování hypotečního trhu a spíše jen potvrzují naše předpovědi o období stabilních úrokových sazeb, které by mělo trvat i do počátku příštího roku,“ uvedl analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

V listopadu loňského roku činila průměrná nabídková sazba hypoték 3,39 procenta. Za poslední rok tak vzrostla průměrná sazba téměř o tři procentní body.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,31 procenta činí v listopadu 23.228 korun. Proti minulému měsíci vzrostla měsíční splátka hypotéky o 237 korun.

Ve srovnání s nárůsty v posledním roce nejde ovšem o nijak dramatický růst splátky. "K největšímu meziměsíčnímu nárůstu v posledním roce došlo v červenci letošního roku, kdy měsíční splátka vzrostla o téměř 1150 Kč. Za poslední rok se měsíční splátka zvýšila o téměř šest tisíc korun,“ dodal Sýkora.

Nejvýrazněji vzrostly úrokové sazby hypoték do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) s fixací na jeden rok, a to 0,19 procentního bodu na 6,68 procenta. Jednoleté fixace hypoték nad 80 procent LTV zdražily o 0,16 procentního bodu na 6,4 procenta.

Nad hranici šesti procent se opět posunula průměrná nabídková sazba hypoték do 80 procent LTV s fixací na pět a deset let. Sazba pětileté fixace vzrostla o 0,12 procentního bodu na 6,07 procenta a desetileté o šest bodů na 6,05 procenta. O 0,06 procentního bodu se zvýšila i průměrná sazba hypoték s fixací na tři roky, a to na 6,46 procenta.

Hypoteční úvěry poskytované nad 80 procent odhadní ceny nemovitosti s fixací na tři a deset let zdražily shodně o čtyři bazické body na 6,74 procenta, resp. 6,33 procenta. Průměrná nabídková sazba hypoték nad 80 procent s fixací na pět let vzrostla o 0,1 procentního bodu na 6,34 procenta.

Česká národní banka (ČNB) ponechala na začátku listopadu základní úrokové sazby beze změny. Dvoutýdenní repo sazba tak od června zůstává sedm procent, tedy na nejvyšší úrovni od roku 1999. Centrální banka zřejmě ke snižování sazeb nepřistoupí dříve než ve druhé polovině příštího roku.