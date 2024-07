Centrální dopravní uzel (CKP) byl klíčovým infrastrukturním projektem předchozí vlády pod vedením strany Právo a spravedlnost (PiS), který zahrnoval plán na výstavbu megaletiště mezi Varšavou a Lodží za miliardy zlotých. Současná vláda vedená Donaldem Tuskem původní plány na tento projekt odložila kvůli rostoucím nárokům a rozpočtovým úvahám, které vyžadují provedení auditu a reevaluaci. Uvedl server TVP World.

Tusk byl kritizován za zpomalení rozvoje Polska, zvláště poté, co se objevily zprávy, že jeho vláda úplně zastavila tento projekt. V sobotu premiér odpověděl svým kritikům prostřednictvím platformy X.

Nyní je vše jinak a nové plány počítají s náklady na vybudování letiště a rozšíření infrastruktury, které se odhadují na 30 miliard eur.

Současná vláda se k projektu velkého letiště přihlásila, ale podle Tuska ho bude přizpůsobovat potřebám země. „Nakonec to někdo postavit musí, ale musí to být založeno na realistických předpokladech," řekl Tusk.

Původní plány vlády strany Právo a spravedlnost na nové velké letiště v Baranówě, situovaného 60 kilometrů západně od Varšavy, měly nejen nahradit stávající letiště v hlavním městě, ale i vytvořit nový letecký uzel pro střední a východní Evropu. Tehdejší premiér Mateusz Morawiecki hovořil o cílovém počtu až 100 milionů cestujících ročně, což kritici označovali za nerealistické očekávání. Navzdory plánům na dokončení do roku 2027 však stavba ani nezačala.

Premiér řekl, že stavební povolení pro letiště v Baranów bude získáno do roku 2026, železniční tunel bude dokončen do roku 2029 a letiště do roku 2031. Vláda také uvedla, že místo plánovaných železničních spojů by měla být vyvýšena ve tvaru písmene „Y“. -rychlostní trať by spojovala Varšavu s Lodží a dále do Poznaně a Wrocławi na západě, obsluhovaná vlaky jedoucími rychlostí až 300 km/h.

V rámci rozvoje nového centrálního letiště se plánuje také rozšíření polského národního leteckého dopravce Lot. Do roku 2032 má mít jejich flotila 135 letadel místo současných 76. Vláda si představuje, že Lot bude provozovat zhruba 60 % letových spojů z nového hlavního letiště.