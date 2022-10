Musk popřel, že bude ve společnosti Twitter propouštět před 1. listopadem

Šéf společností Tesla a SpaceX minulý týden dokončil převzetí Twitteru za 44 miliardy USD (zhruba 1,1 bilionu Kč). Zprávu o propouštění před výplatou akciemi přinesl o víkendu list The New York Times (NYT). Deník The Washington Post (WP) dnes napsal, že první vlna propouštění se bude týkat čtvrtiny zaměstnanců.

Po převzetí firmy odchází mimo jiné generální ředitel, finanční ředitel a další vedoucí pracovníci Twitteru. Deník NYT informoval s odvoláním na zdroje, že k propouštění dojde před 1. listopadem, kdy měli zaměstnanci obdržet akcie společnosti, které tvoří významnou část mzdy. V odpovědi uživateli sítě Twitter, který se na zprávu ptal, Musk uvedl: "Není to pravda."

Během prvního kola propouštění plánuje Twitter propustit čtvrtinu svých zaměstnanců, napsal dnes list WP. Twitter měl na konci roku 2021 přes 7000 zaměstnanců, jak vyplývá z podání pro regulační orgány. Čtvrtina počtu zaměstnanců představuje bezmála 2000 lidí, napsala agentura Reuters. Předminulý pátek WP s odvoláním na své zdroje napsal, že nejbohatší muž světa chce chce zrušit 75 procent pracovních míst v Twitteru.

Transakce vyvolala mezi uživateli twitteru diskusi o tom, jak bude sociální síť dále vypadat. Někteří se obávají, že mírnější politika svobody projevu povede k tomu, že na platformu opět získají přístup lidé dříve vykázaní za nenávistné projevy nebo dezinformace.

Musk minulý týden uvedl, že nechce, aby se platforma stala ozvěnou nenávisti a rozdělování společnosti. "Twitter se samozřejmě nemůže stát neregulovanou pekelnou krajinou, kde lze říci cokoli bez jakýchkoli následků!" napsal na twitteru.

V neděli nový majitel Twitteru na sociální síti napsal, že firma reviduje proces ověřování autenticity profilů. Podle webu Platformer zvažuje, že nově by si žadatelé museli předplatit službu Twitter Blue, aby na profilu mohli mít modrou ikonu označující ověřený profil. Konečné rozhodnutí ještě nepadlo.

Server The Verge informoval, že Twitter zvýší cenu předplatného služby Twitter Blue na 19,99 USD z nynějších 4,99 USD měsíčně. Odkazoval přitom na interní komunikaci, ke které získal přístup. Služba Twitter Blue byla spuštěna v červnu loňského roku jako první předplatitelská služba platformy, která nabízí "exkluzivní přístup k prémiovým funkcím", včetně možnosti upravovat tweety.

Musk dále spustil na sociální síti anketu, v níž se svých více než 112 milionů sledujících ptá, zda by se měla vrátit aplikace pro tvorbu krátkých videí Vine. Službu, která umožňovala uživatelům sdílet šestisekundové klipy, koupil Twitter v roce 2012. Do konce roku 2015 získala více než 200 milionů aktivních uživatelů. Poté platforma od jejího provozu upustila.