Pojišťovnám kvůli koronaviru hrozí obří ztráty

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Pojišťovnám po celém světě letos kvůli pandemii způsobené koronavirem hrozí celková ztráta kolem 203 miliard USD (5,2 bilionu Kč). Z toho 107 miliard USD připadá na pojistné plnění, zbývající část budou ztráty z investičního portfolia pojišťoven. Ztráty z pojistného plnění jsou přitom srovnatelné s nejkatastrofičtějšími hurikány z posledních let a mohou se ještě zvýšit, pokud se virus nepodaří dostat pod kontrolu. Ve svém výhledu to dnes odhadl pojišťovací trh Lloyd's of London. Odhad nezahrnuje životní pojištění.