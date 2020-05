Rekordní nezaměstnanost v USA: Počet žádostí o podporu klesl, zůstává ale vysoký

Oproti předchozímu týdnu se počet žádostí o podporu snížil o 249.000. Údaje za předchozí týden byly přepočteny a ukázalo se, že po revizi bylo žadatelů 2,69 milionu, nikoliv 2,98 milionu, jak bylo původně oznámeno. Revize se čekala, protože stát Connecticut minulý týden oznámil, že nahlásil špatná čísla, upozornila agentura Reuters.

Počet žádostí za minulý týden je zhruba v souladu s odhady analytiků, kteří podle agentury Reuters očekávali pokles na 2,4 milionu. Počet nových žadatelů postupně klesá od posledního březnového týdne, kdy o podporu požádalo rekordních 6,87 milionu lidí.

Ekonomové upozorňují, že počet žádostí zůstává vysoký i proto, že jednotlivé státy nyní zpracovávají žádosti zaměstnanců pracujících bez trvalého pracovního poměru. Ti sice nemají nárok na podporu, ale aby mohli od státu získat federální pomoc za ušlé příjmy kvůli koronaviru, musejí nejprve požádat o podporu v nezaměstnanosti a být odmítnuti.

#BREAKING New US jobless claims slow to 2.43 million in latest week, bringing total since mid-March to massive 38.6 million pic.twitter.com/8otN2jvWlF