Předpovědi Saxo Bank pro rok 2021: Budoucnost začíná dnes

V roce 2020 jsme si dělali starosti s tím, že se svět tříští na čím dál víc fragmentů, protože předpojatá média a algoritmy sociálních médií ženou všechny a všechno do extrémů a vytvářejí paralelní reality. Zdá se, že už je ohrožena i schopnost shodnout se na základních faktech. Letošní Šokující předpovědi většinou vyjadřují naději, že tyto tendence dokážeme zvrátit. Máme totiž za to, že společenské nálady mají cyklický charakter a že se dokážeme ze svých chyb poučit, zatímco technologický vývoj je ze své podstaty progresivní a postupuje pořád kupředu. A tak všechny vyzýváme, aby se v průběhu roku 2021 často dívali do zrcadla a snažili se ze všech sil vymanit ze sevření starých zlozvyků, aby přestali předpokládat, že trendy minulosti budou pokračovat donekonečna, a aby si uvědomili, jak rychle se paradigmata mění. Technologie jako umělá inteligence (UI), automatizace a blockchain přinášejí revoluci ve všech oblastech, mizí celé kategorie pracovních míst a mění se samotná struktura společnosti i její názory na to, co je to vlastně kapitalismus.

Podívejme se tedy blíž na to, jak jsme k letošním předpovědím vlastně došli. Jistě, mohli jsme se inspirovat u některých starších předpovědí, ale pandemie koronaviru vyvolala neuvěřitelnou záplavu politických reakcí, a tak se dá reálnému světu v oblasti trhů a politiky jen obtížně konkurovat. V roce 2020 jsme byli svědky nejrychlejšího medvědího trhu i nejrychlejšího zotavení v historii, a také nebývale explozivní expanze fiskálních deficitů a rozvah centrálních bank. Snažit se předpovídat, k čemu současná příšerná politická rozhodnutí nakonec povedou, bylo až příliš deprimující. V této souvislosti asi nikoho příliš nepřekvapí, že rok 2021 přinese studenou sprchu pro zastánce myšlenky, že můžeme politiku předstírání a odkládání protahovat „do nekonečna a ještě dál“, zvlášť když trhy právě taková očekávání zohledňují při určování cen.

Zajímavější a možná i šokující budoucnost, na kterou se raději zaměříme my, přijde zároveň s nevyhnutelným selháním jednosměrného pochodu monetární politiky, jehož jsme svědky od okamžiku, kdy Greenspan v roce 1998 zachránil Long-Term Capital Management (LTCM). A pandemie všechny hlavní supertrendy ještě urychlila. Prvním z nich je strukturální posun na trhu práce: vzpomeňte na věrohodné predikce, že do roku 2030 zmizí dvě miliardy pracovních míst kvůli UI, automatizaci, globalizaci a problematickým ekonomickým systémům. Zároveň se ale dál zvětší celkový ekonomický koláč – dokonce i v přepočtu na hlavu. Blíží se základní nepodmíněný příjem, protože zkrátka nemůžeme nechat celé zástupy lidí bez peněz, potravy a střechy nad hlavou, zatímco agregovaný výkon globální ekonomiky dosahuje absolutního maxima. Spolu s ním přichází i nový způsob života a nové priority – únik z nákladného a stresujícího života ve městech a opětovné objevení kvality života, uměleckých a řemeslných ambicí a rozšiřování obzorů pomocí vzdělání. To si vyžádá nový způsob redistribuce ekonomického koláče, protože jinak by docházelo k brutální koncentraci všech prostředků v rukou monopolů a rentiérů.

Jedním z klíčových předpokladů takové budoucnosti je růst dostupné energie na hlavu, proto se zaměříme hlavně na fúzi. Představte si svět, kde energie stojí zlomek toho, co dnes, s minimálními negativními dopady na naše přírodní bohatství a s dostatečným výkonem na zajištění provozu náročných technologických systémů, jako jsou pokročilé umělé inteligence a kvantové počítače. Tím se přiblížíme vymýcení rakoviny, prevenci následků budoucích pandemií a skoncování s fake news či dalších zašmodrchaných problémů za pomoci vylepšené technologie blockchainu.

Rozhodli jsme se vsadit na budoucnost, která začíná už dnes, a doufáme, že se vám bude tento výlet do krajiny spekulací líbit. Ale jako vždy je třeba zmínit, že tyto Šokující předpovědi nepředstavují oficiální predikce Saxo ohledně situace na trzích a v politice. Letos víc než kdy jindy se vás i sebe snažíme vyprovokovat, abychom se zamysleli, zapojili svou kreativitu a začali diskutovat o důležitých tématech, která zde nastolíme. Tak tedy do toho, ať si v té budoucnosti užijeme nějakou zábavu.

Steen Jakobsen, hlavní ekonom a CIO Saxo Bank