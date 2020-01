Trump dál hrozí Evropské unii zavedením cel na dovoz aut

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Americký prezident Donald Trump dnes opět pohrozil Evropské unii zavedením dodatečných cel na dovoz evropských automobilů do Spojených států. Prohlásil, že Bílý dům by o těchto clech vážně uvažoval, pokud by Washington a Brusel nedokázaly dospět k obchodní dohodě. Vyjádřil nicméně přesvědčení, že se dohodu podaří sjednat.