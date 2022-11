Tisíce lidí bez práce: Meta, majitel Facebooku, plánuje obří propouštění, zjistil WSJ

Po nedávném derby pražských „S“, které celkem jasně ovládla Slavia a Sparta si v tomto zápase ani neškrtla, a poté, co mistrovská Viktoria Plzeň dlouho jen marně hledala svého přemožitele, jen málokdo čekal, že by sobotní šlágr ve Štruncových sadech vyhráli svěřenci kouče Briana Priskeho. Nakonec se tomu po vyrovnaném boji, během kterého byla místy Sparta dokonce i lepší než Plzeň, z vítězství 1:0 radovali Pražané. Ti se tak dočkali první výhry v Plzni po dlouhých jedenácti letech a nejen to. Ukončili tak šňůru 35 zápasů, během kterých Západočeši neprohráli. I po tomto zápase se ale hovoří o kontroverzním momentu, kdy měl být nakonec i podle komise rozhodčích vyloučen útočník Plzně Tomáš Chorý za jeho hlavičku do obličeje Asgera Sörensena. Videosystém VAR ale tentokrát vůbec nezasáhl, přičemž právě podle komise měl.