Tržby v malooobchodě loni klesly, v prosinci pokles zpomaloval

Pokles tržeb v posledním měsíci roku ovlivnil prodej potravin i nepotravinářského zboží, přičemž tržby za potraviny se dostaly na nejnižší hodnotu od roku 2001, tedy od začátku zjišťování. Meziměsíčně prosincové tržby reálně klesly o 0,7 procenta. Vyplynulo to z údajů, které dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

"Domácnosti sice v obchodech meziročně zaplatily více, reálně si ovšem domů přinesly méně zboží," uvedl ekonom UniCredit Bank Jiří Pour. Šetřit podle něj budou lidé i letos, růst HDP to zbrzdí, dodal. Podle Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma České bankovní asociace, maloobchodní tržby v tomto roce klesnou zhruba o 1,5 procenta.

Za celý rok 2022 se tržby za potraviny meziročně snížily o 5,1 procenta a za nepotravinářské zboží o 2,9 procenta. Za pohonné hmoty obchodníci utržili podle ČSÚ o 1,5 procenta méně než v roce 2021 a za prodej a opravy motorových vozidel o 4,2 procenta méně.

Loni v prosinci měly prodejny potravin tržby meziročně nižší o 10,2 procenta a obchody s nepotravinářským zboží nižší o 7,5 procenta, naopak za pohonné hmoty vzrostly o 5,6 procenta. "Pohonné hmoty po sedmi měsících soustavného poklesu vykázaly v prosinci meziroční růst tržeb," doplnila vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.

V prosinci si meziročně pohoršily téměř všechny specializované prodejny. Obchodům s výrobky pro domácnost tržby klesly o 11,4 procenta, prodejnám s počítači o desetinu a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 4,8 procenta. Tržby drogerií se snížily proti prosinci 2021 o 0,8 procenta a oděvy a obuv měly tržby o 0,7 procenta nižší. Opět klesly i tržby internetovým a zásilkovým obchodům, v prosinci to bylo o téměř 11 procent. Polepšily si prodejny s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím, kterým tržby meziročně stouply zhruba o čtyři procenta.

Pokles spotřeby domácností je hlavní příčinou propadu české ekonomiky do technické recese v druhé polovině uplynulého roku, uvedl analytik portálu Akcenta.cz Miroslav Novák. „České domácnosti loni najely na úsporný režim, který byl z velké části vynucen extrémně vysokou inflací v citlivých položkách spotřebního koše,“ dodal. Podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka by ceny v případě zboží z dovozu mohly začít klesat, a to díky silné koruně a nižším nákladům na námořní dopravu.

Údaj o tržbách nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel. Tržby za tyto činnosti se v prosinci meziročně zvýšily o 0,3 procenta a proti listopadu byly vyšší o 0,7 procenta. V dílčích číslech útraty za prodej motorových vozidel včetně náhradních dílů se meziročně stouply o 2,6 procenta, zatímco za opravy klesly o 6,7 procenta.

Za celý loňský rok se tržby za prodej, opravy a údržbu motorových vozidel po očištění snížily proti roku 2021 o 4,2 procenta po předloňském růstu o 8,3 procenta.