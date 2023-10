Začíná výlov největšího českého rybníka Rožmberk na Třeboňsku. Kolik zaplatíte za vánočního kapra?

Rybník Rožmberk, jehož rozloha dosahuje 647 hektarů, se pyšní titulem největšího rybníka nejen v regionu Třeboňska, ale v celém Česku. Právě dnes odstartoval tradiční výlov, který potrvá až do neděle 15. října. Rybáři, odění do gumových obleků a vysokých holínek, se do rybářského procesu ponoří brzy ráno. Už před sedmou hodinou zahajují přípravy a postupně zaznamenávají ryby ve svých sítí.

Tato fascinující událost každoročně přitahuje oči zvědavců, kteří se z hráze mohou těšit na sledování tradičního rybářského řemesla, jehož postupy se v některých ohledech téměř nezměnily po staletí.

Třeboňští rybáři plánují od října do listopadu vylovit z desítek rybníků přibližně osmdesát tun tržních ryb, jako jsou candáti, štiky, amuři a okouni, a dalších padesát tun vánočních kaprů. Ačkoli situace na trhu se mění, rybáři se snaží udržet ceny na úrovni loňského roku.

„My jsme loni zvedli cenu, která odpovídala zvýšení nákladů a měla by zůstat. Za kilogram kapra tak lidé zaplatí sto devatenáct korun,“ řekl již dříve deníku Právo Jiří Malecha z Rybářství Třeboň.

Na výlovu se podílí 50 rybářů a žáci rybářské školy v Třeboni. V minulých letech pořádali slavnostní výlov o víkendu, aby zvýšili povědomí o rybářském řemesle a rybím mase.

Výlovy nebudou chybět ani na dalších rybnících, a to postupně na Horusickém rybníku, rybníku Dvořiště a mezi 6. a 8. listopadem na slavném rybníku Svět. Rybářství Hluboká začalo s výlovem 9. října na rybníku Voblánov, a na řadu přijdou i další, včetně druhého největšího českého rybníka Bezdrev a rybníku Blatec. Pro kompletní seznam výlovů a detaily se zájemci mohou podívat na stránce jiznicechy.cz.