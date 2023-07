GLOSA | Události Petra Nutila: Babiš v ponorce, svatý Ovčáček a Vary ve varu

Právě se přehrává: Video:

V Karlových Varech začal už po padesáté sedmé mezinárodní filmový festival, tedy akce, z níž si ani náhodou neodnesete tip na dobrý film, ale zcela jistě se z bulváru dozvíte spoustu informací o lidech, které z valné části neznáte a kteří vás ani nezajímají, ale přijeli do Varů, protože tam teď jsou všichni. Vesměs jde o zásadní věci typu - jaké šaty měl kdo na sobě, co všechno pod nimi chybělo, kdo se na večírku vylil jak váza a kdo se nad ránem našrot koupal v řece pod hotelem Thermal. Uznejte sami, bez toho nedokážete žít.

Jiří Ovčáček se s manželkou odstěhoval do jizerskohorských Hejnic. A to je dobře. Hejnice už dřív prokázaly, že jsou zázračným místem, nakonec ne nadarmo se o tom už od sedmnáctého století nesou krajem legendy. Kde jinde by bývalý mluvčí pekelníka Zemana měl najít klid, než na tomhle svatém místě. Nakonec, jak se píše i v Bibli, i z Šavla se mlže stát Pavel. Přejeme panu Ovčáčkovi tímto jen vše nejlepší.

Sněmovna nedopatřením poslala do druhého čtení zákon o manželství pro všechny. Tedy – opozice pro něj hlasovala proto, aby média rozmázla dohady mezi konzervativci a liberály ve vládě, a ve finále stejně nakonec bude hlasovat proti, protože se případný neúspěch sveze po ODS a Lidovcích. Podařilo se jí tak otevřít hezkou novou frontu kulturní války, na které lze bojovat vcelku nenáročně, bezbolestně a kde většinu bratrovražd sama na sobě spáchá sama Pětikoalice. Ale to je fuk.

Podstatné je, že se i na prahu jednadvacátého století pořád tohle téma řeší, a stále jsou i v Parlamentu jedinci s myšlením uvízlý ve století devatenáctém. Tak hele – to, že někdo získá nějaká práva, to vaše stávající práva nijak neohrožuje. Do toho, co dělají druzí a s kým, je vám plnou tužku, tak se s tím smiřte konečně a nechtě ty druhé žít jak se jim chce. Dík.

Francie se ocitla ve víru mimořádně silných občanských nepokojů, které vypukly v reakci na zastřelení sedmnáctiletého mladíka při silniční kontrole. Od úterý bylo nahlášeno na 2500 požárů, shořelo přes 1300 aut, stovky budov byly poškozeny, povolány byly desetitisíce policistů a uvažuje se zase jednou o vyhlášení výjimečného stavu. V pozadí jako obvykle jsou stížnosti chudých a rasově smíšených městských komunit na policejní násilí a rasismus, z druhé strany zní hlasy o zneužívání situace k rabování a výtržnostem. Ať tak či tak, Francie má zjevně velký problém, opakující se co pár let znovu a znovu. A zdá se, že tahle natlakovaná bomba ještě nevybuchla plnou silou. Víme, že Francouzi všech přesvědčení bojují za svou věc strašně rádi, stavějí barikády, zapalují věci a domy, protože se jim to v historii celkem osvědčilo, nicméně nestálo by se za to zamyslet se nad tím, že se to dialog s druhými dá vést i nějak normálně?

Ředitel americké CIA William Burns řekl, že nespokojenost s válkou na Ukrajině v Rusku je příležitostí k naverbování špionů, která se objeví jednou za generaci a že jeho agentura ji nehodlá promarnit. Gratulujeme k brilantnímu plánu, kterého si ruské tajné služby v novinách určitě nevšimly.

Víc než polovina respondentů dala Petru Pavlovi po sto dnech prezidentství jedničku nebo dvojku, shodně po 27 procentech. Panu prezidentovi gratulujeme.

Bulvární astrologové přišli s věštbou o tom, že Býci by měli být v klidu, Váhy se budou muset obrnit trpělivostí, zatímco Kozorohové si budou užívat, Vodnáře čeká práce. Tak jestli kolem sebe nějaká tahle znamení máte, tak jim to vyřiďte.