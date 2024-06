GLOSA | Události Petra Nutila: Evropský masakr dieselovou pilou

ANO 2011 (26,14%)

Babišova parta ukázala holdingové zuby a opět se ocitla v čele peletonu. Nemůžu si pomoct, ale Andrej Babiš a jeho tým jsou jako ty nevyhnutelné zácpy na D1 – ať se snažíte, jak chcete, vždycky tam někde budou. No a teď se s více než 26 % hlasů opět ukázalo, že permanentně nadávat úplně na všechno, slibovat nesplnitelné a tvářit se, že lusknutím prstu snesete každému modré z nebe je poměrně slušný recept na úspěch.

Ano, v naší zemi jsou stále ještě lidé, na něž funguje představa, že lze řídit stát jako firmu, přestože nedávná historie dokázala, že v reálu jde o spíš řízení autodromu na pouti. Ale co, hlavně že se kola točí, že?

SPOLU (22,27 %)

SPOLU, tedy koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09, skončila nad 22 %. Což není vlastně vůbec špatný výsledek na to, že tyhle volby měly být údajně referendum o vládě. Nakonec, její voliči se nerozplynuli, nezmizeli, nikdo lepší se neobjevil a představa Babišova návratu je pořád dost děsivá.

Přísaha a Motoristé (10,26 %)

Tohle je překvapení eurovoleb. Přísaha a Motoristé, alias Dízl a Fízl, se hladce probojovali s překvapivým úspěchem do europarlamentu, kde obsadí hned dvě křesla. Víme, je to zásluhou hlavně osobnosti Filipa Turka, který si po dlouhá léta pěstoval fanouškovskou základnu na sociálních sítích a teď ji dokázal skvěle monetizovat na tématech GreenDealu a zákazu spalovacích motorů. A to navzdory svému hajlování a sbírce nacistických relikvií pod polštářem. Uvidíme, jestli to vydrží i do parlamentních voleb, nebo jestli se jim z toho stane jen další krátkodobý hit jedné one-man show.

KSČM alias Stačilo! (9,56 %)

Vyhoď komunistu dveřmi, vrátí se ti oknem! My všichni, kdo jsme se po třiceti letech těšili na konec téhle bolševické party ve velké politice, jsme zklamaní a rozčarovaní z lidí, s nimiž žijeme v téhle zemi a kteří rozhodně netrpí historickou pamětí. Tak či tak se nad míru vrchovatou ukázalo, že i Stalinovi pohůnci jsou schopni se modernizovat a proměnit se v cosi jako nesmrtelnou tetu, jejímž příznivcům je libovolný počet lží z úst jejich představitelů zcela lhostejný. A z toho by se tuším měl poučit i demokratický tábor.

STAN (8,7 %)

Tak tohle je tak trochu smutný příběh. Starostové získali téměř 9 % hlasů, což je tak docela zklamání, hlavně proto, že do svého čela nasadili těžký kalibr v podobě prezidentské kandidátky Danuše Nerudové a během kampaně mávali grafy s dvacetiprocentním potenciálem. Ani jedno z toho nepomohlo a získali jen dva mandáty. Možná by stálo za zamyšlení, zda startovat kampaň půl roku před volbami a pak ji nechat vysublimovat do ztracena, a zdali týden před volbami vyplácat svou mediální sílu na medializaci protikandidáta je ta úplně nejsprávnější strategie. Ale kdo já jsem, abych někomu radil, žejo.

Piráti (6,2 %)

Za mě tedy největší překvapení voleb, smutné překvapení. Piráti, údajně stále ještě na vlně digitální revoluce, získali jen 6 % hlasů a přes 100 tisíc jejich voličů se rozprchlo bůhvíkam. Lídr Marcel Kolaja, kterého nikdo neznal, vypadl a jedinou zástupkyní v Evropském parlamentu za Piráty je Markéta Gregorová.

Piráti jsou z jedné strany už mainstream a z druhé se tváří jako startup, který se snaží změnit svět. Ale sorryjako, s lidmi ve vládě a kravaťáky těžko vykřešete oheň změny, na kterou tak rád český volič slyší – když u toho vypadáte jako poslední strejc z korporátu. Obávám se, že když Piráti neudělají něco radikálního, opustí českou politiku a nimi i naděje na to, že s nimi přijde něco nového a svěžího. Není třeba na čase oprášit koalici se Starosty, hm?

SPD + Trikolora (5,73 %)

Mach coby lídr pohořel a na preferenčních hlasech jej přeskočil Ivan David, což svědčí o jediném. I voliči SPD dokážou kroužkovat. V kostce takto: SPD s více než 5 % hlasů je jako ten hlučný soused, který pořád křičí z okna a stěžuje si na všechno, co se kolem děje. Jejich populistická rétorika a euroskepticismus stále táhne, i když je to často jako poslouchat starý gramofon, který hraje pořád tu stejnou písničku. Ale co, očividně to na část voličů funguje. Na stále se zmenšující část voličů, dodávám.

A další noví, tolik nadějní sekáči ukázali, že umí maximálně tak sekat lajky na Facebooku. Na příspěvek za hlasy od státu dosáhly ještě subjekty, jejichž zástupci ale zvoleni nebyli: Rajchlova PRO s 2,15 procenty, sociální demokraté s 1,86 procenty, Svobodní s 1,76 procenty a Zelení s 1,55 procenty.

Takže, takové jsou výsledky evropských voleb 2024 v České republice. Každá strana má své místo na tom velkém politickém jevišti a my můžeme jen sledovat, jak se to celé vyvine. Poučení z toho plyne jedno.

Kdo chce vyhrát volby, musí ovládnout sociální sítě, děj se, co děj. Je to jediné relevantní médium dneška. Kdo chce vyhrát volby, musí být konzistentní a uvěřitelný a na svém obrazu soustavně a dlouhodobě pracovat. Hejtům a průzkumům navzdory.