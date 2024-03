GLOSA | Události Petra Nutila: Prezidentský díl, tentokrát s příchutí Ameriky

Bývalý americký prezident Bill Clinton přiletěl do Prahy a vystoupil na konferenci uspořádané při příležitosti výročí 25 let od vstupu ČR do NATO. Byl to totiž právě on, kdo se o rozšíření Severoatlantické aliance o země střední a východní Evropy zasadil. Za to bychom mu myslím měli vzhledem k roztahovačnosti Ruska měli poděkovat. Každý den aspoň jednou. Thank you, Mr. President!

Česká iniciativa prezidenta Petra Pavla, nakupující dělostřeleckou munici pro Ukrajinu všude možně, pomohla těmito dodávkami zastavit ruskou ofenzivu. Takže za všechny statečné Ukrajince, kteří bojují a krvácejí za svobodu své země se sluší poděkovat i prezidentovi českému, nemyslíte?

A zatímco Petr Pavel pomáhal bránit evropskou bezpečnost, wannabe prezident Andrej Babiš se sháněl po kompru na ministra Lipavského, protože ten o něm mluvil jako o bezpečnostní hrozbě. Babiš tento svůj požadavek rozeslal svým spolupracovníkům a jednomu cizímu člověku, z čehož se dá poměrně snadno vydedukovat, že coby člověk, který zjevně neumí pracovat s počítačem, bezpečnostní hrozbou je. Napsal doslova, hřejivě, s láskou a od srdce: „Udělejte mi teze, podklady na tohoto zm*da. Napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal na naše lidi, jak byl v Doha, jezdí všude, dělá kampaň, korespondenční volba.“ Hezké. Úplný Panwerich a Panhavel v jednom, žejo.

Sněmovna kvůli tomu svolala mimořádnou schůzi, které se poslanci ANO nezúčastnili, protože proč taky. Koaliční poslanci si vystačili sami. Dlouhých šest hodin tloukli do Babiše ráznými slovy, v nichž nechyběly výrazy jako fízlování, estébák a tak podobně.

Babiš samozřejmě existenci jakýchkoli složek odmítá, protože žádné nedělá a na nikoho a nikdy, je to kampaň, Fijalo octup, zm*de. Až na to, že o nikom se neví tak dobře, že si složky s komprem s oblibou nechává dělat na skoro každého. Představuji si to zhruba tak jako v cimrmanovské hře Blaník, v níž postava rytíře, který se jmenuje Smyl Flek z Nohavic, vede knihu hříchů, například kritizování velitelského sboru, opakované bezdůvodné buzení vojska, obklíčení trhanovského zámku a jedno svévolné vyjetí z hory.

No, dost už k tomu. Pojďme dál.

Podobně laskavou politiku ale mají i tady v zámoří, neb se blíží prezidentské volby a spolu s nimi i další souboj Upřímného Dona (tak si fakt Trump říká) s Ospalým Joem (jak Bidenovi říkají všichni, včetně jeho voličů.) A nebude to hezké. Posoudit, který z nich Americe uškodí méně, nechám asi na každém z vás. Jen dodám, že z několika běžných rozhovorů s obyčejnými lidmi jasně vyplývá, že důsledně vykopávané názorové příkopy nenávistí, hloupostí a konspiracemi se budou blbě zakopávat, ať už volby dopadnou jakkoli. Takže je to tu v US dost podobné jako u nás v Čechách. A to není úplně dobrá zpráva pro celý západní svět. Tak nám všem držím palce.

V Rusku takovéhle problémy nemají. Vladimír Putin totiž už zase ve volbách obhájil prezidentský mandát. Ještě aby ne, když nedovolil nikomu dalšímu kandidovat proti němu. To je taková ta demokracie jako u nás před rokem 89, kdy se taky předstíralo, že se chodí k volbám a že to něco znamená, i když to znamenalo jen ponížené líbání prstenu a manifestaci poslušnosti v jednom. Humus tehdy u nás, humus teď v Rusku.

No a úplně závěrem.

A když jsme u těch ex a prezidentů, nemůžu opominout Miloše Zemana, který leží v nemocnici. Ledacos mu nelze z jeho prezidentského angažmá zapomenout, nicméně mu i tak přeji brzké uzdravení.