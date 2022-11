Glosa | Události Petra Nutila: Vánoční zázrak Miloše Zemana, polité obrazy a celibát

A nezačneme ničím absurdním, ba právě naopak. Začneme jedním nefalšovaným vánočním zázrakem. Totiž prezident Zeman pro jednou udělal něco, za co je ho potřeba pochválit! Miloš Zeman se rozhodl vyhovět žádosti Piráta Jakuba Michálka a udělit milost manželům Karolině a Jarosławovi Kordysovým, kteří dostali 8 let vězení, že v Česku pořádali seberozvojové a terapeutické seance s halucinogenní liánou (o případu jsem psal v minulém souhrnu). Takže na hrad tentokrát posílám palec nahoru, na rozdíl od obvykle zcela jiného zdviženého prstu.

Ruská diplomacie se ohradila proti rozhodnutí Polska nepovolit vstup delegaci z Moskvy na prosincové jednání OBSE a jde podle ní o provokaci. Tak hele, milá ruská diplomacie – OBSE znamená Organizaci pro Bezpečnost a Spolupráci v Evropě – a do takovéhleho klubu vy, potom co poslední roky a hlavně letos předvádíte, fakt nepatříte. Bracia polscy, szacunek!

Pokrokoví a liberální němečtí biskupové odjeli z Vatikánu s nepořízenou. Papež František odmítl jak jejich požadavek na diskusi o celibátu, svěcení žen, tak i homosexualitě. To by tak hrálo, aby se papež zahazoval s takovými špinavostmi a nedejbože se pokusil aspoň mluvit o tom, že se svět za posledních pár staletí přece jen posunul. Můžu jen parafrázovat mého oblíbence Ricky Gervaise a napsat, že manželství osob stejného pohlaví není výsadou homosexuálů, stejně jako kněžství nemá být výsadou žen, ale aplikací rovného práva pro všechny. Privilegium by bylo pokoušet se prosadit třeba to, že homosexuálové nebudou platit daně. Jako je už teď neplatí církve. Například.

Proběhl další dokonale zbytečný ročník ankety Český Slavík, tedy ceny, která vždy patřila jen a pouze Karlu Gottovi. Po jeho skonu už bohužel, jak se ukazuje, nemá v české kotlině pražádný smysl. Bylo by podle mě fér mu jí automaticky udělovat každý další rok zcela automaticky až do zániku světa.

Profesionální demonstrant, který si z příspěvků svých věrných splácí exekuce, tedy Ladislav Vrábel, dovedl na výročí 17. listopadu své ovečky z centra Prahy do areálu České televize, která je podle něj prolhaná a navíc mu neumožní v ní vystoupit. To svým věrným vykládal před budovou tzv Rohlíku, kde je účtárna ČT. Naštěstí v den demonstrace byl svátek, kdy se nepracuje a tak je při práci nerušil.

17. listopad si jako tradičně připomněli i politici na Národní třídě v Praze. Třeba konfident státní bezpečnosti Andrej Babiš, kterého jako vždy lidé vypískali. No a tam se v rozhovoru pro televizi nechal slyšet, že pro něj 17. listopad v první řadě znamená svobodu pohybu, což od člověka, kterého listopad 1989 zastihl v Maroku, nezní tak nějak úplně uvěřitelně. Ale to je jedno. A hlavně jeho voličům, těm je totiž jedno úplně všechno co AB říká nebo dělá, a o to se tu hraje.

Na polské hranice dopadla raketa a zabila dva lidi. A na internetu se v diskuzích strhla mela o původu té střely. Ale pojďme si to říct úplně naplacato, ať už to byla ukrajinská protivzdušná raketa nebo ruská útočná raketa, v obou případech je za ni zodpovědné Rusko. Kdyby neposílalo letadla a rakety zabíjet na Ukrajinu, tak ta by se fakt nepotřebovala bránit a pokoušet se ty ruské sestřelit. A tím bych tuhle debatu považoval za uzavřenou.

Klimatičtí aktivisté polili barvou nějaké další obrazy v uměleckých galeriích, ale už to nikoho nezajímá.

V bulváru se objevila zpráva o Australance zadržené na letišti poté, co při průchodu bezpečnostním skenerem ochranka odhalila v jejích útrobách kovový anální kolík. Na tom by ještě nebylo nic tak zajímavého, až na to, že tato pomůcka údajně obsahovala navrch kapsli s popelem jejího zesnulého přítele, který jí tuto hračku ještě za života daroval. Rozkošné gesto, že ano. Takže se milí čtenáři nad tím zamyslete, pokud vám ještě chybí nějaký ten nápad na vánoční dárek pro své nejbližší.