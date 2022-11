Do prezidentských voleb zbývají dva měsíce. Těšíme se na festival naprosto absurdního kolečka debat a exhibic zcela marginálních kandidátů, blábolů, útoků, špinění a lží. A na konci téhle temné stezky nás snad čeká konečně normální prezident, a snad ne někdo, kdo si takhle chce zajistit beztrestnost. Ale zcela upřímně – jestli Čechům nestačilo deset let se Zemanem a zvolí si po něm ulhaného estébáka Babiše, pak nezbývá než říct: národ, který si opakovaně do svého čela volí lháře, zloděje a pokrytce, je definitivně národem lhářů, zlodějů a pokrytců, kteří si bahno, do nějž ho tyhle figury zatáhnou, zcela a po právu zaslouží.

Z výše napsaného vyplývá jediné. Když jste blbí, je to jako být mrtví. Stejně jako mrtvola neví o své smrti, ani pitomec nemá šajn o své pitomosti. A oboje je bolestivé jen pro ty všechny kolem.

Nad ukrajinským Chersonem znovu zavlála ukrajinská vlajka, ukrajinští civilisté vyšli do ulic, vítali vojáky a strhávali ruské propagandistické billboardy s textem: „Rusko je tu navždy.“ Aby to tak nebolelo, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov se pokusil o stavbu potěmkinovy vesnice a prohlásil, že i přes stažení Rusů z Chersonu pokládá Rusko oblast stále za svou. To je dokonalý příklad toho, čemu se v angličtině říká wishful thinking, neboli iluzorní myšlení - uvažování a rozhodování založené na tom, co by bylo příjemné si představit, spíše než na důkazech, skutečnosti a racionalitě. Kdyby se někdy konalo mistrovství světa v sebeklamu, Rusové by fakt byli favorité.

Mimo to tenhle ruský ústup či útěk postavil do komplikované situace i samotné Rusy. Pokud by chtěli kroky svého ministerstva obrany při opuštění Chersonu chválit, dá se tenhle souhlas vykládat jako veřejná výzva k narušení ruské teritoriální integrity podle článku 280 trestního řádu, část 1, za což hrozí několik let v kriminále. A naopak, pokud by chtěli ministerstvo obrany za opuštění Chersonu kritizovat, potom veřejně znevažují ozbrojené síly a porušují tentýž článek 280, ale tentokrát část 3, za což je zhruba stejný trest. Být naživu Kafka nebo Heller, rozhodně by Rusům museli zatleskat.

Když jsme u té kriminalizace. Zatímco voliči v americkém Coloradu v referendu schválili legalizaci psychedelických hub pro lidi starší 21 let, u nás manželé Karolina a Jarosław Kordysovi dostali 8 let vězení a propadnutí majetku za to, že v Česku pořádali seberozvojové a terapeutické seance s halucinogenní liánou. Naše země je bohužel proslulá ukládáním extrémně přísných trestů za skutky, které jsou často bagatelní, nebo ne příliš společensky nebezpečné. Zcela absurdní je, že delikty v této oblasti jsou trestány často přísněji než násilné trestné činy nebo zneužívání dětí, o postihování systémové korupce a střetů zájmů ani nemluvě. Česko je fakt země zakopaná v minulosti. Na nějakou toleranci tak rozšířeného olizování halucinogenních žab si budeme muset ještě asi sto let počkat.

Ale ještě že máme ty zákonodárce. Z dílny dvojice senátorek totiž vyšel zásadní návrh. Rády by odměnily manželské páry za věrnost medailí. Zajímavé na tom, je, že kritériem, o kterém senátorky uvažují, je počet „odkroucených let“ ve svazku manželském, nikoli věrnost, spolehlivost nebo nedejbože láska a podobné nesmysly. Tak nevím, nebylo by lepší to zorganizovat stejně jako věrnostní program v obchodech? Že by třeba každý manžel a manželka prostě sbírali bodíky za každý rok, co se stihnou navzájem nezabít a nerozvést..

No. A blíží se ten konec roku a s ním mé oblíbené věštby. Tak si zas nějakou dáme, ju? Hvězda mediálních apokalyps Baba Vanga už zase (vlastně jako každý rok) prorokuje světovou válku, jadernou katastrofu a tak (teda podle bulvárních novinářů). Heleďte, jako nic proti clickbaitovým klikačkám, ale fakt jsou čtenáři a mediální konzumenti tak pitomí, že každý rok sežerou tu úplně stejnou zprávu?

Asi jo.