GLOSA | Události Petra Nutila: Z Hradu vyplouvá další špína, živo je i u svědků Babišových

No tak se nebojte. Staré časy ještě nekončí. Miloš Zeman je ve funkci až do 8. března a minimálně tak dlouho nás bude oblažovat svými moudry, nad nimiž lze dle chuti čtenáře buď plakat, nebo se smát. A stejně tak dlouho budou hradní komnaty okupovat Zemanovi Melody Boys, alias oportunistická partička veksláků, v jejichž čele ční Vratislav Mynář. A právě na něj za poslední týden vyplavaly rovnou dvě krásné kauzy.

Hned zkraje upozornili reportéři Seznamu na to, že jakýmsi záhadným způsobem se na pozemku u sjezdovky dosluhujícího kancléře a aktivního vlekaře Mynáře ocitl party stan z majetku Hradu. To bylo tak. Jako vlekař potřeboval na sjezdovku v Osvětimanech party stan, kde by mohl prodávat čaj, protože tamní srub za záhadných okolností v loňském březnu vyhořel. No a jako kancléř prezidenta si ho tam prostě nechal dovézt z hradního skladu. A když se na to přišlo, tvrdil, že všechno je úplně v pohodě a zaplacené a tak. Dokumenty o tom, že Mynář za stan zaplatil, ale ani přes přísliby hradních úředníků novináři nedostali. Světe div se, kancelář prezidenta republiky rozhodla, že faktury ani objednávku neposkytne. Jasně, může se to zdát jako prkotina, že ano. Ale hezky to ilustruje vztah kancléře Mynáře k veřejnému majetku, transparentnosti a tak podobně, což ale nakonec není žádná novinka a nemuselo by nás to extra překvapit. Nás v redakci naopak zaujalo, že si Mynář na sjezdovku nepovolal jednotku hradní stráže a nenechal je tam třeba učit děti na snowboardu, jezdit rolbou nebo prodávat párky.

Tak pojďme dál.

Na pana Mynáře vyplavala ještě jedna věc. Totiž se se pokoušel vrátit šestimiliónovou dotaci, kvůli které je trestně stíhaný. Neúspěšně. Kladl si totiž podmínku, že když dotaci vrátí, ministerstvo financí už nebude vystupovat jako poškozená strana. Ten chlap je prostě boží. Přišel na ministerstvo financí a zahlásil: "Vrátím vám těch šest mega, a vy budete dělat, že se nic nestalo, jo? A nadosmrti dobrý!" Hele, nevím jak to vidíte vy, ale podle mě jestli je něco víc definice korupce než tohle, tak fakt nevím co. Z toho se dá vyvodit jednoduchý závěr. Totiž že o podobné případy k popukání s touhle partou, až se s novým prezidentem otevře hrad a jeho archivy, fakt nebude nouze.

Živo bylo ale i podhradí. Třeba u svědků Babišových.

Od posledních prohraných voleb se spekulovalo, co s tím pan předseda Babiš udělá, jestli vyvodí nějakou odpovědnost, nebo tak něco. Jestli třeba už nebude poslanec, když do parlamentu stejně nechodí. No tak ne. Jediná reakce na prohrané volby bylo dotlačení místopředsedy ANO Vondráka k rezignaci, protože si před volbami dovolil říct, že Babiš by nebyl dobrý prezident. Totéž předsednictvo se rozhodlo (asi na radu samotného předsedy), že si předsedu nechá. Sám náčelník téhle sekty surikat se k celé věci následně vyjádřil takto: „Zůstávám předsedou hnutí a budu chodit i do Sněmovny, jak jsem začal chodit. Konečně jsem pochopil, jak to funguje, vy tam musíte být vždycky, když se kliká, jinak oni jsou v kanceláři. Je to jako fajn práce, já si to užívám.“ Gratulujeme panu předsedovi, že po 10 letech pochopil, jak se ve sněmovně hlasuje a že tam člověk musí fyzicky být. A posíláme klíčenku, samozřejmě.

Tak opusťme český rybníček a koukneme se do světa.

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Veršinin v televizním rozhovoru vybídl Ukrajinu k mírovým jednáním, ale bez jakýchkoliv podmínek a „na základě té reality, která existuje“. Což by znamenalo, že si Rusko nechá každý metr okupované Ukrajiny a dá (snad) na chvíli pokoj se střílením raket na civilisty. Tomu, že tato velkorysá nabídka nebyla přijata s nadšením jinde, než u roztleskávačů ruského režimu, asi není ani třeba mluvit. My v redakci máme naopak za to, že je třeba Ukrajinu i nadále všemožně podporovat a směrem k Moskvě zvolat snad jen „иди нахуй!,“ alias Idi na Chuj!

Turecko a Sýrii zasáhlo silné zemětřesení, které si vyžádalo životy více než 28 tisíc obětí. Česká vláda se okamžitě rozhodla pomoci a vyslala do Turecka 68 hasičů a záchranářů, tvořících tzv. Heavy USAR tým, za což si zaslouží poděkování. Na místě pomáhají i další Češi, například z organizace Člověk v tísni, tak kdybyste jim chtěli přispět, prosím učiňte tak zde.

A nakonec se na uvolněnou trochu rozplaveme v bulvárních vodách.

Deník Blesk informoval čtenáře o tom, že ať už se vám děje v životě cokoli, jsou tu andělé strážní, kteří stojí na vaší straně. Vždy a za všech okolností. A to, že se s vámi touží spojit váš anděl strážný poznáte třeba tak, že vidíte barevné světlo, najdete bílé pírko, začnete slyšet hlasy v hlavě, nebo vidíte divné mraky.

Web ProŽeny.cz šel ještě o krok dál a vydal se mezi achanděly. Svým čtenářům poradil, že přestože má každý den v týdnu „svého vládce“, neznamená to, že si konkrétního archanděla nemůžete zavolat na pomoc kdykoli jindy a v kterýkoli jiný den. Záleží na tom, co potřebujete vyřešit – tak třeba archanděl Chamuel vám pomůže najít klíče, Michael vás namotivuje, Zadkiel pomůže u zkoušek a Uriel s penězi. A je to úplně jednoduché a navíc zadarmo – prostě jen prý nahlas či v duchu vyslovte jeho jméno a požádejte, aby k vám přišel.

Tak heleďte, vy tam v těhle redakcích.. byste asi měli změnit prášky. A jestli je ještě neberete, něco mi říká, že je čas začít.

A to je pro dnešek vše.