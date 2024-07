KOMENTÁŘ | Bidenovo rozhodnutí odstoupit může zachránit USA. Nový prezident bude mít silný mandát

Biden v neděli na sociální síti X zveřejnil dokument oznamující jeho odstoupení z kandidatury na prezidenta Spojených států. Volby se odehrají v listopadu a Demokratická strana musí velice brzy najít vhodného náhradníka, což podle pozorovatelů bude nesmírně náročný úkol.

EuroZprávy.cz již několikrát analyzovaly možné kandidáty na amerického prezidenta a jako nejpravděpodobnější se zdá viceprezidentka Kamala Harrisová. Ta již de facto rozjela kampaň, ač jako Bidenova pravá ruka, nikoliv prezidentka. Do řad demokratů – a především jejich dárců – ale může přinést značnou úlevu, protože nebudou muset platit vznik zcela nové prezidentské kampaně.

Harrisová má k dispozici neuvěřitelnou moc. I když jde o ženu afroamerického původu, v Američanech může zažehnout něco, co už dlouho nezažili – důvěru. Záleží hlavně na tom, jak kampaň pojme; teď už nemusí hasit po prezidentovi, který některými výroky dostával do úzkých nejen všechny Američany, ale i své nejbližší spojence po celém světě.

Zatímco se Biden choval jako zmatený stařík a republikánský kandidát Donald Trump útočil kde mohl, Harrisová se tohoto boje účastnila daleko méně a soustředila se spíše na vytváření politiky – a hašení požárů, jak již bylo zmíněno.

Navíc dělala přesně to, co musela: vyjadřovala podporu svému prezidentovi a vytvářela kampaň tak, aby dostala do čela Bílého domu právě Bidena. Během této kampaně ale nevynechala ani jedinou možnost rýpnout si do Trumpa. Má tedy všechny předpoklady pro vedení úspěšného boje o Bílý dům.

Oproti předešlému úsilí ale může začít kampaň tvořit a říct Američanům, co přesně pro ně udělá z pozice prezidenta, nikoliv jeho případného zástupce. Jak již pro EuroZprávy.cz uvedl politolog Jakub Lysek, mladší demokratický kandidát může dovést k volbám mladší lidi a Afroameričany, kteří s volbou mezi Trumpem a Bidenem nebyli spokojení.

To je právě problém, s nímž se Spojené státy potýkaly. Volba mezi dvěma muži, kteří mají okolo osmdesáti let a nenabízejí právě největší jistotu, pro běžné voliče nebyla schůdná. Do uren by vhazovali lístek buď z pocitu nutnosti nebo vůbec.

Hrozila historicky nízká volební účast, nástup mladšího kandidáta z řad demokratů z amerických prezidentských voleb vytvoří přesně to, na co mnoho pozorovatelů čeká: lítý boj o post nejmocnějšího člověka planety. A takový boj proběhne bez útoků na „ospalého Joea“, naopak půjde o typické listopadové klání.

Nový prezident získá opravdu silný mandát. Nejenže nástup mladšího demokrata dostane k volbám více lidí – ale pokud se mu podaří porazit Trumpa, prokáže svou silnou pozici a Američané i zahraniční partneři ho budou vnímat úplně jinak. To je cesta k záchraně role Spojených států ve světě, a také záchraně jejich domácí politiky.