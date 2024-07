PŮVODNÍ ZPRÁVA | Experti pro EZ: Atentát na Trumpa může změnit volební dynamiku, Biden zeslábl

Na sobotním volebním mítinku v pensylvánském Butleru dvacetiletý střelec Thomas M. Crooks zasáhl republikánského kandidáta Donalda Trumpa a zabil jednoho muže, další dva zranil, přičemž útočníka na místě zabila Tajná služba USA. FBI zahájila vyšetřování a jeho výsledky zřejmě ještě nějakou chvíli nebudou známé.

EuroZprávy.cz v pondělí ráno zveřejnily komentář , který vyjádřil pochybnosti o úspěchu prezidenta Bidena proti Trumpovi v nadcházejících volbách, a stratég Mike Murphy předpověděl, že Trumpova zvednutá pěst se stane ikonickým symbolem. Bidenův zdravotní stav a jeho kognitivní funkce jsou považovány za nedostatečné pro další čtyřletý mandát, zejména s ohledem na nutnost čelit vůdcům jako Vladimir Putin a Si Ťin-pching.

EuroZprávy.cz se proto v souvislosti s nejasnostmi spojenými s důsledky neúspěšného atentátu na Trumpa obrátily na politologa a experta na volební systémy Jakuba Lyska z Univerzity Palackého v Olomouci.

Řada kritiků si myslí, že pozvednutá Trumpova pěst může zajistit republikánovo vítězství v listopadovém volebním klání. „To nedokážeme nyní říci. Samozřejmě spousta analytiků má nyní hned jasno, ale já bych byl opatrnější. Dosavadní data žádnou korelaci neprokazují, navíc dalším opomíjeným faktorem je vysoká polarizace a názorové rozdělení společnosti,“ vysvětlil Lysek pro EuroZprávy.cz.

Souhlasí s ním vedoucí pracovnice German Marshall Fund Rachel Tausendfreundová. „Atentát Trumpovi vítězství nezaručí – na to je do volební noci příliš dlouhá doba –, ale jeho kampani určitě pomůže. Pro voliče se stane sympatičtějším a jeho příznivce to bude ještě více motivovat,“ popsala exkluzivně pro EuroZprávy.cz.

Podle Lyska za tím stojí právě polarizovaná americká společnost, co může způsobit, že atentát nebude mít až takový vliv. „V takové situaci dopady neúspěšných atentátů na volební zisky jsou nižší, než v případě méně polarizovaných společností. Proto je také těžké srovnávat atentáty na Ronalda Reagana či Teddyho Roosevelta,“ poznamenal.

„Určitě to mobilizuje Trumpovy již přesvědčené podporovatele a zvýší se dynamika jeho kampaně, ale na volební úspěch bude vliv velice sporný,“ dodal.

Fotografii Trumpa s pozvednutou pěstí označil jako „ikonickou“. „Je to ikonická fotografie, už nyní je na tričkách a dalším volebním ‚merchi‘. Určitě si ji lidé nalepí jako takzvaný ‚bumber sticker‘ na svůj truck Dodge Ram3500 Heavy Duty někde v Oklahomě či Montaně. Mobilizuje to Trumpův tábor, mají symbol, za který se mohou postavit,“ shrnul Lysek.

Podle Tausendfreundové se americká společnost skutečně radikalizuje. „Je tu naprosto jistá část americké veřejnosti, která je radikalizovaná – viděli jsme to 6. ledna,“ řekla s odkazem na útok na Kapitol z ledna 2021, kdy Trumpovi příznivci vtrhli do sídla amerického parlamentu. „Věří, že jsou v jakési válce proti zkorumpované vládnoucí elitě a také proti krajní levici,“ doplnila.

U sobotního střelce je ale zatím těžké soudit, jaké byly jeho motivace. „Není však jasné, zda byl sobotní střelec politicky radikální nebo politicky motivovaný, nebo jen bohužel již známý druh osamělého, izolovaného člověka, kterého jsme viděli při jiných střelbách,“ vysvětlila.

Je Biden připraven na další čtyři roky?

Na první pohled silná pozice Trumpa se nyní překrývá s nejistotou spojenou s prezidentem Bidenem. Lysek zdůraznil, že „jen on sám ví“, jestli je schopen dalšího čtyřletého mandátu a dodal, že „patrně ano“. „Samozřejmě by bylo lepší, kdyby se vygeneroval mladší kandidát, ale tradice a systém tomu zabránil,“ přiblížil.

Tausendfreundová z GMF Bidena vnímá jako slabšího než před čtyřmi lety. „K Bidenově způsobilosti se nemohu vyjádřit, protože se s ním osobně nestýkám. Možná je na tuto práci dostatečně fit, ale rozhodně se zdá být slabší než v roce 2020 a není jasné, zda bude schopen přesvědčit skeptické voliče, že na tuto práci má,“ poznamenala.

Připomněla, že demokraté jsou v otázce nahrazení Bidena rozdělení. „Někteří si myslí, že Biden jako úřadující prezident, který Trumpa již jednou porazil, je nejbezpečnějším kandidátem – jiní si však myslí, že větší šance by proti Trumpovi měl někdo jiný – někdo mladší,“ uvedla Tausendfreundová.

Kořeny systému výběru kandidátů sahají až do 60. let. „Kořeny paradoxně můžeme hledat v 60. letech u snahy demokratizovat selekci kandidátů jak u Demokratů, tak Republikánů,“ podotkl olomoucký politolog.

Podle něj je nutné si počkat na Demokratický konvent, který se odehraje v srpnu v Chicagu. „Vše je v rovině spekulací, a ani kolegové z amerických univerzit mi zatím logicky neřekli, co Demokraté udělají. Do té doby se může stát spoustu věcí, může se zhoršit zdravotní stav Joa Bidena, nebo se naopak může ještě mobilizovat k dobrému výkonu,“ uvedl.

Dodal, že teoretickou šanci porazit Trumpa má kdokoliv z demokratů. „Ve Spojených státech jsou dvě voličské skupiny, které vykazují nejnižší zájem, a to jsou mladí do 25 let a afroameričané. To by mohlo rozhodnout v důležitých státech pro demokratického kandidáta, který by měl jen tu vlastnost, že by byl mladší a třeba by pocházel z afroamerické menšiny nebo v ní měl podporu jako někteří guvernéři či guvernérky,“ uzavřel Lysek.