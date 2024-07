KOMENTÁŘ | Trump z atentátu vzešel silný: Sen o druhém mandátu pro Bidena se rozpadá

Nejenže ho příslušníci Tajné služby USA zvedli, Trump směrem k davům učinil silné gesto. Se zakrvaveným obličejem se obrátil ke svým podporovatelům se zvednutou pravačkou a dlaní sevřenou v pěst.

Toto gesto se pravděpodobně stane symbolem jeho kampaně o Bílý dům. Sociální síť X, někdejší Twitter, se doslova zbláznila. „Prezident Trump nebude zastaven. Amerika nemůže být zlomena. Modlete se za naši zemi,“ zdůraznila někdejší mluvčí Bílého domu a současná guvernérka státu Arkansas Sarah H. Sanders.

Uznávaný americký server Politico připomněl , že Trump „reagoval instinktivně“. Republikáni se začali bouřit. „Nebudeme tolerovat tento útok ze strany levice,“ upozornil Trumpův spolustraník Mike Kelly. Potenciální Trumpův spolukandidát pro post viceprezidenta J. D. Vance z Ohia zašel s obviněními ještě dál. „Hlavní premisou Bidenovy kampaně je, že prezident Donald Trump je autoritářský fašista, kterého je třeba za každou cenu zastavit. Tato rétorika vedla přímo k pokusu o atentát na prezidenta Trumpa,“ shrnul.

K Trumpově pozvednuté pěsti se vyjádřil také dlouholetý stratég republikánů Mike Murphy. „Zvednutá pěst se stane ikonickým symbolem sjezdu. S Trumpem bude soucítit starý dobrý Američan,“ vysvětlil.

Podle Politica ale Murphy s Trumpovou kampaní dosud nesouhlasil. Reakce stratéga tak naznačuje, že ač mohl mít k vedení kampaně odpor, pokus o vraždu exprezidenta tento postoj změnil. Dle slov samotného Murphyho se přesně toto může stát i u dosud nerozhodnutých či nijak stranicky orientovaných voličů.

Murphy dokonce připomněl slova bývalého prezidenta Billa Clintona, že „silný a špatný vždy převáží nad slabým a správným“. V tento moment se jako ten silnější z dvojice rivalů o Bílý dům jeví Trump, někteří demokraté mají o současném prezidentovi Joeu Bidenovi pochybnosti.

Jeho zdravotní stav je totiž velice daleko od ideálního. Nezaujatému pozorovateli se jeho kognitivní funkce mohou jevit jako nedostatečné pro absolvování dalšího čtyřletého mandátu na pozici jednoho z nejmocnějších mužů planety – a ještě k tomu by se měl stát člověkem, který se musí přímo a rozhodně postavit ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi nebo jeho čínskému protějšku Si Ťin-pchingovi.

Oproti němu Trump má teď nebývalou výhodu. Bezprostředně po atentátu se ukázal jako prezidentský kandidát schopný ustát případný šok i lehká zranění. Naproti tomu u Bidena Američané za poslední léta sledovali postupné ochabování. Podle informací serveru Forbes musel například zvolit instalaci kratších schodů do letounu Air Force One. Stalo se tak „mezi řadou opatření, která jeho štáb přijímá, aby se vyhnul rétorickým i fyzickým klopýtnutím, která by mohla posílit obavy z prezidentova věku.“

Trump do Bidena za jeho přešlapy navíc velice rád naráží. Například při jejich televizní debatě před třemi týdny o současném prezidentovi po jeho zmatečném výroku prohlásil, že „opravdu nevím, co řekl, a myslím, že ani on to neví“.

Právě tento druh rétoriky ve spojení s „heroickým“ zvednutím pěsti po atentátu se může podepsat na celé kampani a poznamenat veřejné mínění. Bidenovi hrozí, že se od možné volby odkloní nejen dosud nerozhodnutí nebo nestraničtí voliči, ale také voliči demokratičtí, kteří v současném prezidentovi nemají téměř žádnou jistotu.