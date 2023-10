KOMENTÁŘ | Putinovo palestinské chucpe

Tak přesně tohle sedí na povídačky Vladimíra Putina z posledních dnů. Připomeňme si, že palestinští teroristé zabili v poslední vlně teroru 1300 Izraelců a dalších 200 jich unesli bůhvíkam. Všem je jasné, že izraelská odveta bude tvrdá.

Putin se nechal slyšet, aniž se ho na to někdo ptal, že civilní ztráty v Gaze jsou nepřijatelné, a že tím hlavním v Pásmu Gazy je teď zastavit krveprolití. A že on, coby známý mírotvůrce, může pomoci dohodnout mír v oblasti. Šéf Kremlu mimo jiné řekl, že Izrael sice čelil bezprecedentnímu útoku, ale že na něj reaguje poměrně tvrdě.

Prohlásil ten Putin, který už 600 dní vede nevyprovokovanou válku proti Ukrajině, bombarduje civilní čtvrti, nemocnice, zabíjí, mrzačí a unáší ukrajinské muže, ženy a děti. Během tohohle svého tažení stihl zabít přes deset tisíc civilistů a celkový počet obětí tohoto konfliktu přesáhl půl milionu. Dáme si jen jeden příklad.

Po ruské invazi na Ukrajinu koncem února roku 2022 začali civilisté opouštět své domovy, protože se tamní města a obce staly terčem vojenských útoků. V obleženém Mariupolu v Doněcké oblasti se bezpečným útočištěm pro civilisty hledající úkryt před boji stalo místní divadlo. Nachází se v městské části Centralnij a sloužilo jako středisko distribuce léků, potravin nebo vody, stejně jako shromažďovací místo určené pro lidi prchající humanitárními koridory. Budova byla jasně rozpoznatelná jako civilní objekt, snad i více než jakékoli jiné místo ve městě. Místní také napsali na nádvoří po obou stranách budovy azbukou obří nápis „Дети“ (rusky „děti“), který měl být jasně viditelný jak pro ruské piloty, tak na satelitních snímcích. Ruská armáda si tohle místo cíleně zvolila za cíl a shodila na něj dvě půltunové bomby. Na místě zemřelo na 300 civilistů.

A tenhle člověk, vrah a válečný zločinec Putin, si dovolí školit Izrael, zemi napadenou teroristy.

Docela by mě zajímalo, jak by se choval, kdyby někdo jen tak zabil 18 tisíc Rusů, jestli by byl i tak shovívavý. Těch 18 tisíc jsem si nevymyslel, je to přepočet obětí palestinského útoku na počet obyvatel Izraele, interpolovaný na počet obyvatel Ruska.

Samozřejmě, nemá smysl se rozčilovat nad slovy kremelského paši. Je to ten typ politika, co je ochoten říct kdykoli cokoli, co je zrovna v jeho zájmu. Je jen zajímavé uvědomovat si, se vší hrůzou a možnými důsledky, princip téhle nekonečné mocenské zpupnosti.

Civilní ztráty jsou nepřijatelné, tedy pokud je zrovna nevraždím já sám. To říká Putin.

Izraelci jsou samozřejmě poučeni trpkou historickou zkušeností i žhavou současností, že nelze vyjednávat s někým, kdo vás přišel zabít. Přesto na rozdíl od Putina před zásahem v místě civilisty varují a doporučují jim odchod z míst předpokládaných budoucích bojů.

To je asi tak všechno, co se k tomu dá říct.

Zbývá jen odplivnout si nad teroristy a poslat je tam, kam patří. Bez ohledu na to, jestli jsou z palestinského Hamásu, nebo Putinova Ruska. A podporovat napadené jedním či druhým.