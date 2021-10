Muže podezřelého z napadení členů rodiny v Tišnově poslal soud do vazby

Muže obviněného kvůli tomu, že v pondělí v Tišnově na Brněnsku v rodinném domě vážně zranil pět lidí, poslal dnes soud do vazby. ČTK to řekl mluvčí policie David Chaloupka. Muž je obviněný z pokusu o vraždu, hrozí mu až 20 let vězení, případně výjimečný trest.