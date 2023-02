Petr Kramný zůstane ve vězení. Soud zamítl návrh na obnovu řízení

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ve čtvrtek po cestě z Bruselu zpět do vlasti setkal ve městě Rzeszów s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Na twitteru to dnes oznámila Dudova kancelář, která zveřejnila i fotografii a video ze schůzky. Prezidenti podle ní probírali Zelenského cestu do Bruselu a dalších evropských měst a také bezpečnost v regionu.