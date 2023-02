Žalobce je proti obnově řízení v Kramného kauze, advokátka na tom trvá

Naopak advokátka odsouzeného Jana Rejžková je přesvědčena o tom, že obnova by povolena být měla. Nové posudky zadané obhajobou podle ní vylučují elektrický proud jako příčinu smrti.

Podle státního zástupce současné soudní řízení nemá za úkol hodnotit výsledky vyšetřování. "Účelem je zjištění, zda vyšly najevo nové důkazy, které by mohly změnit pohled na vinu odsouzeného. Zda předložené důkazy jsou skutečně nové. Podle mě tomu tak není. To, co obžalovaný nabízí, je jen pokračování jeho obhajoby. Je stále omíláno totéž. Nepřináší nic nového," uvedl Legerský.

Neuznává námitky týkající se přepisů odposlechů a telefonních hovorů. U některých Kramný namítal, že jsou přepsány v jeho neprospěch. "Hovory a jejich přepisy nejsou ničím novým. Obžaloba je měla k dispozici po celou dobu," řekl. Nic nového nepřinesly podle něj ani tři znalecké posudky vypracované na žádost obhajoby. Závěry některých znalců označil za účelové a tendenční. Nepřinesly nic nového, jen jiný pohled na věc, uvedl. "Proto navrhuji návrh na obnovu řízení zamítnout," řekl.

Opačný názor má Rejžková. "Je na místě obnovit trestní řízení. Nové znalecké posudky a jejich závěry vylučují předchozí závěry, že matka a dcera zemřely po zásahu elektrickým proudem. Petr Kramný je přesvědčený, že původně popsaný skutkový děj nemůže obstát a navrhuje proto, aby soud povolil obnovu řízení," řekla obhájkyně.

Návrh na obnovu řízení podal prostřednictvím své advokátky Kramný, který vinu od začátku procesu odmítá. K návrhu se připojila i jeho matka.

Kramný podle obžaloby a platného rozsudku v roce 2013 zavraždil v egyptském hotelu svou manželku a dceru elektrickým proudem. Řešil tak dlouhodobé spory v rodině. V roce 2016 byl odsouzen k osmadvacetiletému trestu na základě nepřímých důkazů.

Těla obou žen po převozu do České republiky pitvali znalci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě a dospěli k závěru, že oběti zemřely po zásahu elektrickým proudem. Podle znaleckého posudku, který si dala vypracovat obhajoba, byla nejpravděpodobnější příčinou smrti otrava. Soud si proto objednal revizní posudek, který se přiklonil k zásahu elektrickým proudem.

S tím nesouhlasí znalci, kteří vypovídali v současném řízení loni v prosinci. Posudky vypracovali na žádost obhajoby a u soudu vypovídali ve prospěch Kramného. Zpochybnili závěry předchozích znalců, kteří konstatovali, že matka a dcera zemřely po zásahu elektrickým proudem. Biomechanik Zdeněk Horák uvedl, že podle něj by takový způsob byl obtížně proveditelný. To potvrdil i další soudní znalec Zdeněk Šňupárek.

Podle spolku Šalamoun, který se případu dlouhodobě věnuje, byl Kramný odsouzen na základě zfalšovaných důkazů. "Bude to mimořádně složité rozhodnutí, protože dle našich pramenů informací nebyla od roku 1989 povolena ani jedna obnova řízení ve věci, kde byl uložen výjimečný trest, natož v případě údajné dvojnásobné vraždy," uvedl čestný předseda spolku John Bok.