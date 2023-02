Petr Kramný u soudu: V pátek se vše rozhodne

Televizní skupina Prima dnes během dne postupně spustí internetovou streamovací službu Prima+. Obsah je dostupný buď s reklamami, nebo za měsíční předplatné. Do obsahu pro Prima+ skupina během tří let do roku 2025 investuje miliardu korun. Konkurentem bude zejména služba Voyo další tuzemské komerční televize Nova, ale i Netflix nebo HBO Max.