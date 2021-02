Policie na D2 u Lanžhota zadržela další běžence

Řidič kamionu policii v neděli v poledne informoval o hlasech v návěsu a o podezření, že se tam mohli dostat běženci. "Když hlídka provedla kontrolu nákladního prostoru, nalezla čtyři muže z Afghánistánu bez dokladů totožnosti. Tito měli namířeno z Rumunska do Německa," uvedla mluvčí.

Policisté na jihu Moravy se v současné době na nelegální migraci zaměřují. Na dálnici je v místě hranic kvůli tomu ve směru na Brno i stažený provoz ze dvou do jednoho jízdního pruhu. Jen od začátku února zajistili cizinečtí policisté na území Jihomoravského kraje 35 migrantů. Cizincům hrozí návrat do země, odkud přicestovali, nebo do země, kde žádají o azyl.

Za loňský rok policisté na jihu Moravy odhalili přes 150 lidí, kteří nelegálně cestovali v nákladovém prostoru kamionu. Na výjimečný počet běženců v jednom kamionu narazili jihomoravští celníci na začátku loňského listopadu. Na dálnici D2 kontrolovali kamion s návěsem, ve kterém bylo 48 lidí, Syřané a Turci. Lidi v návěsu odhalil velkokapacitní rentgen.